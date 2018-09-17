Talimat HDP ilçe binasından
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 8 Ekim 2014’te 5 kişinin öldüğü, 4’ü polis 39 kişinin yaralandığı izinsiz gösterilerle ilgili ifade veren sanık H.A. talimatın HDP ilçe binasından geldiğini itiraf etti.
TSK’nın Afrin Harekâtı esnasında mücadele edilen teröristleri öven H.A. gözaltına alınınca itirafçı oldu. Sanık H.A. ifadesinde şunları söyledi: Molotof attığımız market sahibi Kürt olmasına rağmen oyunu DTP’nin bağımsız adaylarına vermiyordu. Polise ait TOMA aracına molotofkokteyli atılmasına katıldım. Markete molotofkokteyli atılmasından önce tutuklu sanık Talhat Y, bizi HDP ilçe binasına çağırdı ve örgütün başkaldırı çağrısı üzerine Kobani olayları nedeniyle ses getirici bir eylem yapmamız gerektiği talimatını verdi.
Saldırı sırasında yüzü kapalı olan uzun boylu bir şahıs, elinde uzun namlulu silahla, tahminimce keleşle TOMA aracına doğru hedef alarak rastgele sıkıyordu. Bu şahıs yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında HDP Şahinbey İlçe Başkanı idi.
DEMiRTAŞ ÇAĞRI YAPMIŞTI
2014’te DEAŞ, Ayn Al Arab’ı almak için saldırı düzenledi. PKK’nın Suriye’deki kolu YPG de burayı ele geçirmek istiyordu. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş “Tarihi direnişe hep birlikte katılalım, tarihi direnişi hep birlikte yapalım” dedi. Ardından tarihe “6-8 Ekim Olayları” olarak geçecek terör örgütü PKK güdümlü olaylarda 53 kişi hayatını kaybetti.
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