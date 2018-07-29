Tam isabet

Güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde güçlendiren silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) mühimmat çeşitliliği yeni yerli mühimmatla artacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lazer Güdümlü Minyatür İHA Mühimmatı Bozok ve JSF/F-35 Uyumlu Stand-Off Mühimmatı SOM-J’nin son testlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Varank, yaptığı paylaşımda, “TÜBİTAK tarafından geliştirilen Savunma Sanayii Başkanlığımızın projeleri Hassas Güdümlü Akıllı Seyir Füzesi SOM-J ve Lazer Güdümlü Minyatür İHA Füzesi Bozok’un yapılan ilk testleri başarıyla tamamlandı. Hayırlı olsun” dedi.

ÜÇÜNCÜ YERLİ

TÜBİTAK SAGE’nin öz kaynaklarıyla SİHA’lar için geliştirdiği Bozok mühimmatına ilişkin Bayraktar TB2 araçlarını üreten Baykar ile bir süredir çalışmalar yürütülüyor. Bozok ile yapılan uçuş testlerinin ardından ilk kez atış testi gerçekleştirildi. Bayraktar TB2 ile Saros Körfezi›nde yapılan Bozok atışında hedef başarıyla vuruldu. Bozok›un farklı kabiliyetlerinin testi için gelecek günlerde yeni atış testleri gerçekleştirilecek. Bozok, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen üçüncü yerli SİHA mühimmatı olacak. Bayraktar TB2’ler 2016 yılından bu yana ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L mühimmatıyla görev yapıyor. SİHA’lar bugüne kadar kullandıkları yüzlerce MAM-L ile hedeflerini etkisiz hale getirdi.

9 KİLOMETRE MENZİL

‘Bozok, İHA’lara taarruz yeteneği kazandırarak, asimetrik savaş ortamında dost unsurları tehlikeye atmadan etkili savunma sağlıyor. Özgün tasarımlı Bozok, gürbüz harekat kabiliyetleri sayesinde rakiplerinin önüne geçiyor. Bozok son safhaya kadar ataletsel güdümle hedefe yöneliyor ve son safhada yarı aktif lazer arayıcı başlığıyla hassas güdüm yapabiliyor. Son safhanın bitiminde, yükseklik ölçer duyargaları ve en iyilenmiş hedef etkinliği sayesinde geniş ölçekli personel etkinliğiyle hedefleri etkisiz hale getiriyor. Ağırlığı 16 kilogram olan Bozok, 9 kilometre menzile sahip.