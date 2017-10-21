Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız: ABD ile alaklı vize krizinin uzun vadeli süreceğini düşünmüyoruz

AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere açıklama yapan Yıldız, Türkiye genelinde kongrelerin devam ettiğini, şimdiye kadar yaklaşık 950 ilçenin 468'inde kongrelerin tamamlandığını bildirdi.

Son günlerde müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesiyle ilgili birçok tartışmanın yaşandığına değinen Yıldız, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar şu konunun çok net bilinmesi lazım, müftülere nikah yetkisini verilmesi Türkiye Medeni Kanunu'ndaki bir değişiklikle beraber olmadı. Medeni Kanun'da bir değişiklik yapmış değiliz. Dünyanın her tarafını inceleyin, Türkiye'nin kimliğinin tartışılacağı bir noktaya bu konuyu sürükleyemezsiniz. Yeni bir kimlik arayışına, yeni bir kimlik tartışmasına Türkiye'yi sürükleyemezsiniz. CHP'nin yaptığı 'Laiklikle alakalı bir konu mu acaba?' diye bir soru sordular. Bununla alakalı bir konu değil arkadaşlar. Biliyorsunuz müftülerde bu ülkede görev yapan, farklı statüde bulunan ama nihayetinde memur olan kişilerdir. Bir memura bu yetkinin verilmiş olmasını dini bir kisve altında farklı bir noktaya taşımaya çalışmanın iyi niyetle bağdaşmadığını rahatlıkla söylemeliyiz."

Türkiye ve ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldız, "ABD ile alakalı vize krizinin uzun vadeli süreceğini düşünmüyoruz. Sürdürülebilir olan bu değildir. İki stratejik ortağın, NATO müttefiki iki üye ülkenin birbirine olan nezaketi azalmadan devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yıldız, DEAŞ terör örgütünün elinde bulunan Rakka'nın kurtarılmasının, bir başka terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD-YPG ile yapılmak istenmesinin o bölgenin gerçek anlamda kurtarıldığı anlamına gelmediğini bildirdi. Yıldız, bir terör örgütü tarafından Rakka'nın kurtarılmasının, orayı kurtaranları terör örgütü olmaktan çıkartmayacağını vurguladı.

- Türkiye sınırındaki gelişmeler dikkatle inceleniyor

Yıldız, Kerkük'te sözde bir referandum yapıldığını ve orada bir bağımsızlık ilkesinin oluşturulmaya çalışılmasını tanımadıklarını söyledi.

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada mücadele ettiğine işaret eden Yıldız, sınırdaki gelişmelerin dikkatli bir şekilde izlendiğini ifade etti.

Yıldız, FETÖ ile alakalı yapılanma davalarının sonuçlanması ile terör örgütünün daha hızlı çökertildiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devletidir. Hukuk devletindeki olası bir kısım yanlışlıkların yine hukuk içerisinde çözüleceğini ve ilgili komisyonlar tarafından haksızlığa uğradığını iddia eden vatandaşlarımızın da mutlaka orada haklarının sonuçlanacağını söylemek istiyorum." diye konuştu.