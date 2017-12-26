Tarihi ziyarette düşman ‘Çad’lattılar

CUMHURBAŞKANI’NA SUDAN’IN ARDINDAN ÇAD’DA DA SEVGİ SELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Sudan’ın ardından dün Çad’a geçti. Çad’ı ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ı Encemine Uluslararası Havalimanı’nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi karşıladı. Erdoğan’ın elini uzun bir süre bırakmayan Debi’nin sıcak tavırları dikkat çekti. Çad’daki bu sıcak karşılama, Türkiye’nin Ortadoğu açılımının ardından Afrika açılımından rahatsız olan çevrelere de cevap oldu.

Erdoğan Türk bayraklarıyla karşılandı.

İKİNCİ DURAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 günlük Sudan temaslarının ardından Çad’a geçti. Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve mevkidaşının, Encemine Uluslar arası Havalimanı’ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından, Türkiye ve Çad milli marşları çalındı. Erdoğan’ın tören kıtasını selamlaması sonrasında iki ülkenin heyetleri karşılıklı takdim edildi. Erdoğan ve Debi, daha sonra el sıkışarak, gazetecilere poz verdi. Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

SEVGİ GÖSTERİSİ

Havalimanından çıkışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “Abeşe” olarak da bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti’nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli, yaklaşık 200 Çadlı selamladı. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve adını haykırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşelere makam otomobilinin camından el sallayarak karşılık veren Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçti. Sarayda Cumhurbaşkanı Debi’yle baş başa görüşen Erdoğan, heyetler arası toplantılara da başkanlık etti.

Emine Erdoğan’a yoğun ilgi