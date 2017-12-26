Tarihi ziyarette düşman ‘Çad’lattılar
Erdoğan, Çad’ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçerken, havaalanındaki sıcak karşılama dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Debi’nin uzun süre elini bırakmadığı Erdoğan’ı 200 Çadlı da Türk bayraklarıyla selamlayıp ‘adını’ haykırdı. Bu manzara Afrika ziyaretinden rahatsız olan çevrelere de cevap oldu…
CUMHURBAŞKANI’NA SUDAN’IN ARDINDAN ÇAD’DA DA SEVGİ SELİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Sudan’ın ardından dün Çad’a geçti. Çad’ı ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ı Encemine Uluslararası Havalimanı’nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi karşıladı. Erdoğan’ın elini uzun bir süre bırakmayan Debi’nin sıcak tavırları dikkat çekti. Çad’daki bu sıcak karşılama, Türkiye’nin Ortadoğu açılımının ardından Afrika açılımından rahatsız olan çevrelere de cevap oldu.
Erdoğan Türk bayraklarıyla karşılandı.
İKİNCİ DURAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 günlük Sudan temaslarının ardından Çad’a geçti. Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve mevkidaşının, Encemine Uluslar arası Havalimanı’ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından, Türkiye ve Çad milli marşları çalındı. Erdoğan’ın tören kıtasını selamlaması sonrasında iki ülkenin heyetleri karşılıklı takdim edildi. Erdoğan ve Debi, daha sonra el sıkışarak, gazetecilere poz verdi. Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.
SEVGİ GÖSTERİSİ
Havalimanından çıkışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “Abeşe” olarak da bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti’nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli, yaklaşık 200 Çadlı selamladı. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve adını haykırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşelere makam otomobilinin camından el sallayarak karşılık veren Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçti. Sarayda Cumhurbaşkanı Debi’yle baş başa görüşen Erdoğan, heyetler arası toplantılara da başkanlık etti.
Emine Erdoğan’a yoğun ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sudan Meclisi’nin kadın milletvekilleriyle buluştu. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in eşi Widad Babiker Ömer Modawi’nin başkanlığında yapılan toplantıda kadın milletvekillerine hitap eden Erdoğan, Sudan-Türkiye ilişkilerinin tarihi ve kültürel temelleri olduğunu vurgulayarak, ilişkileri güçlendirmenin önemine işaret etti. “Afrika’nın anası” olarak bilinen Mama Suad, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Rüyalarımıza girdiniz, bereketinizle geldiniz” dedi. Emine Erdoğan, Sudan temasları kapsamında Modawi’yle birlikte TİKA Hartum Ebe Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, Emine Erdoğan’a ziyaretler için teşekkür ederek sevgi gösterisinde bulundu. Emine Erdoğan, TİKA tarafından desteklenen Cheshire Engelli Çocuk ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de engelli çocuklarla bir araya geldi. Engelli bir Sudanlı, Emine Erdoğan ve Modawi’ye çizdiği portreleri hediye etti.
CUMHURBAŞKANLIĞI DÜZEYİNDE İLK GEZİ
Sudan’daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı olan Çad’a geçti. Çad’a Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Erdoğan’ı, özel uçak “TUR” ile geldiği Encemine Uluslararası Havalimanı’nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zene Şerif, üst düzey bürokratlar ile Türkiye’nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve öteki yetkililer karşıladı. Çadlı iki kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a uçaktan inişlerinde birer buket çiçek verdi.
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