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Taşınan heykelin önünde ilk anma töreni CHP’den

Rize’de taşınması krize neden olan ve bazı çevrelerin, depoya kaldırıldı şeklinde algı operasyonu yaptığı Atatürk heykeli önündeki ilk etkinlik, CHP Rize Teşkilatı tarafından gerçekleştirildi.

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Rize’de inşaat halindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan Rize Valiliği önüne taşınması ile tartışmalara konu olan Atatürk Heykeli önünde dün ilk etkinlik gerçekleştirildi. Montajı ve çevre düzenlemesi henüz tamamlanmamış olan heykel önünde ilk etkinliği CHP Rize Teşkilatı gerçekleştirdi. CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı ve partililer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü 43. ölüm yıldönümünde anmak için anıt önünde toplanıp, çelenk bıraktılar. Heykelin tarşımasının ardından başta CHP teşkilatı olmak üzere, bazı gazeteler heykelin kaybedildiği ya da depoya kaldırıldığı yönünde propaganda yapmıştı.

 

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