TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, TBMM'de görüşülen anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Fikirler konuşsun, fikir değerlerinin konuşulmasından, tartışılmasından, çatışmasından hakikatler ortaya çıkar. Takdiri ise sonuçta kamuoyu verecektir. Meclisten çıktıktan sonra millete gideceğiz, sözün de kararın da sahibi milletin kendisidir, dolayısıyla millet ne derse 'başla göz üstüne' diyeceğiz." dedi.

Aydın, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu kültür sanat etkinlikleri kapsamında, TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'nde gerçekleştirilen karma serginin açılışında yaptığı konuşmada, bir ülkenin ve milletin diğer ülkelere tanıtıcı unsurunun, kültür ve sanatı olduğunu söyledi.

"Çok kısa zamanda müzakereleri neticelendireceğiz"

Serginin açılışı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, anayasa değişikliği teklifine ilişkin ikinci tur görüşmelerine bugün başlanacağını anımsattı. Aydın, şöyle devam etti: "Öyle zannediyorum ki ikinci tur görüşmeleri çok daha kısa bir zaman dilimi içerisinde hallolacak. Çünkü burada maddeler üzerinde görüşmeler, müzakereler olmayacak. Sadece madde üzerine verilen önergeler üzerinde görüşmeler olacak. Çok kısa bir sürede oylamalar yeniden tekrarlanacak, ikinci tur oylamalar yapılacak. Diliyorum ve umuyorum çok kısa bir zaman içerisinde ve hakikaten parlamentomuza yakışır bir tarzda bu müzakereleri neticelendiririz."

Aydın, Meclis'te 5'inci maddenin görüşülmesi sırasında kürsünün sökülmesiyle ilgili olayın hatırlatılması ve ikinci turda da bu gibi hadiselerin yaşanma ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Ben öyle bir olaya ihtimal vermek istemiyorum. Çünkü bu kürsü, milletin kürsüsüdür, parlamento milletin talep ve beklentileri için müzakerelerin yürütüldüğü demokratik bir ortamdır. Burada insanlar en aykırı görüşlerini ifade edecekler, ona saygı duyacağız, katılmasak da karşılıklı olarak saygı duyacağız ama bir türlü fiili durumların oluşması, kürsü işgalleri, hakaretler, küfürler ne Meclisimize ne de milletimize yakışır durumlar ve hareketlerdir."