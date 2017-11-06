TBMM Başkanı Kahraman: Biz saltanat istemiyoruz, demokratik cumhuriyet yolunda yürüyeceğiz

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Biz bu topraklarda 1071'den beri varız. Biz Selçuklu'yuz, sadece Osmanlı değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'nin resmi twitter hesabından, Kahraman'ın, Sultan 5. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu'nun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamaya yer verildi.

"Cumhurun iradesiyle yürüyeceğiz. Tarihi seveceğiz"

Kahraman'ın, söz konusu twitter hesabından yayımlanan ifadeleri şöyle:

"Tarihi bilirsek geleceğimizi öğrenmiş oluruz. Biz 1299'da ya da 1231'de Ertuğrul Gazi'yle doğmadık. Biz bu topraklarda 1071'den beri varız. Biz Selçuklu'yuz, sadece Osmanlı değiliz.

Biz yeniden saltanat istemiyoruz. Biz cumhuriyetten yanayız. Cumhurun iradesiyle yürüyeceğiz. Tarihi seveceğiz, bütünüyle evelallah hürmet edeceğiz. Ama demokratik cumhuriyet yolunda yürüyeceğiz."