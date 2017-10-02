TBMM Başkanı Kahraman hakkındaki haberlere ilişkin açıklama
TBMM Başkanlığı, 'Habercilik anlayışı Atatürk üzerinden prim yapma çabasından başka bir şey değildir. Kamuoyunun doğru ve güvenilir haber alma hakkının engellenmesi ve olumsuz algı oluşturma çabaları bir sonuç vermeyecektir.' açıklamasını yaptı.
- AA
TBMM Başkanlığı, "Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM Genel Kurulunda 26 Dönem 3. Yasamı Yılı açılışında yaptığı konuşmada, Atatürk'ten bahsetmediği" yönünde yayımlanan haberlere ilişkin, "TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ın, konuşmasında, Kemal Atatürk’ü açıkça anmış olmasına rağmen, haberi yapan basın yayın organları bunu göz ardı etmiştir. Buradan anlaşılan şudur ki mezkur basın yayın organları Sayın TBMM Başkanı'nın konuşmasını dinlemeden ön yargılı ve aceleci davranarak bu yalan haberleri yapmış ve manşetten okuyucularına duyurmuşlardır." açıklamasını yaptı.
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yayımlanan haberlerde, "Kahraman’ın, 1 Ekim 2017 Pazar günü TBMM'nin 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmasında, Atatürk’ten bahsetmediği" yönünde ifadelerin yer aldığı anımsatıldı.
Son günlerde bazı basın yayın organlarında Meclis Başkanı Kahraman’a yönelik asılsız, kişilik haklarını ihlal edici, edep ve basın ahlakıyla bağdaşmayan haberler yapılmasının manidar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu haberlerde bu çabaların da ötesine geçilerek gerçeğin üstünün örtülmeye çalışıldığı kaydedildi.
Olumsuz algı oluşturma çabaları bir sonuç vermeyecektir
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ın, 1 Ekim 2017 Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında; 'Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri, necip milletim; sözlerime son verirken yeni yasama yılının hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum. Meclisimizin açılışından günümüze kadar hayrı ve hasbi hizmetleri geçenleri, Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere milli bekamızı temin etmek gayesiyle büyük bir azimle hizmet edenleri, aramızda bulunmayan Meclis başkanlarımızı, milletvekillerimizi ve meçhul kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.' şeklinde yaptığı konuşmasında; Kemal Atatürk’ü açıkça anmış olmasına rağmen haberi yapan basın yayın organları bunu göz ardı etmiştir.
Buradan anlaşılan şudur ki mezkur basın yayın organları Sayın TBMM Başkanı'nın konuşmasını dinlemeden ön yargılı ve aceleci davranarak bu yalan haberleri yapmış ve manşetten okuyucularına duyurmuşlardır. Bu habercilik anlayışı Atatürk üzerinden prim yapma çabasından başka bir şey değildir. Kamuoyunun doğru ve güvenilir haber alma hakkının engellenmesi ve olumsuz algı oluşturma çabaları bir sonuç vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.