TBMM Başkanı Kahraman hakkındaki haberlere ilişkin açıklama

TBMM Başkanlığı, "Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM Genel Kurulunda 26 Dönem 3. Yasamı Yılı açılışında yaptığı konuşmada, Atatürk'ten bahsetmediği" yönünde yayımlanan haberlere ilişkin, "TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ın, konuşmasında, Kemal Atatürk’ü açıkça anmış olmasına rağmen, haberi yapan basın yayın organları bunu göz ardı etmiştir. Buradan anlaşılan şudur ki mezkur basın yayın organları Sayın TBMM Başkanı'nın konuşmasını dinlemeden ön yargılı ve aceleci davranarak bu yalan haberleri yapmış ve manşetten okuyucularına duyurmuşlardır." açıklamasını yaptı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yayımlanan haberlerde, "Kahraman’ın, 1 Ekim 2017 Pazar günü TBMM'nin 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmasında, Atatürk’ten bahsetmediği" yönünde ifadelerin yer aldığı anımsatıldı.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında Meclis Başkanı Kahraman’a yönelik asılsız, kişilik haklarını ihlal edici, edep ve basın ahlakıyla bağdaşmayan haberler yapılmasının manidar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu haberlerde bu çabaların da ötesine geçilerek gerçeğin üstünün örtülmeye çalışıldığı kaydedildi.

Olumsuz algı oluşturma çabaları bir sonuç vermeyecektir

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: