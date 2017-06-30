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TBMM Başkanı Kahraman, Macaristan Başbakanını kabul etti

TBMM Başkanı Kahraman, Macaristan Başbakanı Orban ve beraberindeki heyeti Divan Salonu'nda kabul etti.

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Macari̇stan Başbakanı Vi̇ktor Orban ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kahraman, TBMM Başkanlığı Divan Salonu'ndaki kabulde, Orban ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye ve Macaristan arasında eskiye dayanan kadim bir dostluk bulunduğuna işaret eden Kahraman, birbirini seven iki milletin temsilcileri olduklarının altını çizdi.

Orban da TBMM'de bulunmaktan büyük şeref duyduğunu söyledi.

Macaristan ve Türkiye arasındaki dostluğu güçlendirmek için geldiklerini vurgulayan Orban, son derece verimli görüşmeler yaptıklarını ve çeşitli konularda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Kahraman ve Orban'ın yaptığı kısa konuşmaların ardından kabul, basına kapalı olarak devam etti.

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