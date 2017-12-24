TBMM Başkanı Kahraman Pakistan'da resmi temaslarda bulundu

Kahraman, Pakistan'ın ev sahipliğinde Rusya, Afganistan, İran ve Çin Meclis temsilcilerinin katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilen "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık" konulu konferansa verilen arada, Zhang ve Volodin ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

Konferans sonunda İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, Pakistan Başbakanı Shahid Khaqan Abbasi'nin heyetler onuruna Başbakanlık'ta verdiği akşam yemeğine katıldı.