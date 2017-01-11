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TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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Güven Hastanesinden, bir süredir tedavisine devam edilen TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kahraman'ın tıbbi bakım ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü belirtilerek, sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

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