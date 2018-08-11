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TBMM Başkanı Yıldırım: ABD’nin yaptırım kararları küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte

TBMM Başkanı Yıldırım: “ABD’nin başlattığı birtakım yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunu görüyoruz.”

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TBMM Başkanı Yıldırım'ın açıklamalarında bazı satırbaşları:

“Her gün gelişen ve umut vadeden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirliği ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır. Tek müttefiki Dolar olan ABD yönetimine duyurulur.”

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