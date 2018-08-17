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TBMM Başkanı Yıldırım, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı

TBMM Başkanı Yıldırım, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak "Rabb'imden benzer acıları bizlere tekrar yaşatmamasını ve felaketler karşısında birliğimizi daim kılmasını niyaz ediyorum." temennisinde bulundu.
 
Yıldırım, "Rabb'imden benzer acıları bizlere tekrar yaşatmamasını ve felaketler karşısında birliğimizi daim kılmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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