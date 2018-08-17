TBMM Başkanı Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Tinni'yi kabul etti TBMM Başkanı Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Tinni ile görüşmesinde, FETÖ yapılanmasına karşı sergilenen mücadelenin yakın ve dostane iş birliğine yakışır şekilde sürdürülmesinin memnuniyetle karşılandığını belirtti.