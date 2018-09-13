TBMM Başkanı Yıldırım: Spekülasyonla ekonomimiz üzerinde oluşturulmak istenen bulutlar, alınan önlemlerle dağıtılacaktır
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: 'Yaşadığımız bu günlerdeki sıkıntı arızidir, tedavi ve telafi edilecek niteliktedir. Tehdit ve spekülasyonla ekonomimiz üzerinde oluşturulmak istenen bulutlar, alınan önlemlerle dağıtılacaktır.'
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