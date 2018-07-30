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TBMM Başkanı Yıldırım’dan Köylü'ye "geçmiş olsun" telefonu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kalp krizi geçiren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile telefonda görüşerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

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Alınan bilgiye göre Yıldırım, Gölköy köyündeki bir restoranda rahatsızlanan ve Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak anjiyo yapılan Köylü ile telefonda görüştü.

Yıldırım, görüşmede, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Köylü’ye “geçmiş olsun” temennisini iletti.

 

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