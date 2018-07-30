Alınan bilgiye göre Yıldırım, Gölköy köyündeki bir restoranda rahatsızlanan ve Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak anjiyo yapılan Köylü ile telefonda görüştü.

Yıldırım, görüşmede, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Köylü’ye “geçmiş olsun” temennisini iletti.