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TBMM Başkanı Yıldırım'dan kurban bağışı

Yıldırım, Türk Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş'ın, Meclis Başkanı Yıldırım'a tebrik ziyaretinde, gündeme TDV'nin vekaletle kurban kesim programı geldi.

TDV'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Yıldırım, daha sonra eşi Semiha Yıldırım ve kendi adına kurban bağışında bulundu.

Yıldırım, kurban vekaletlerine ilişkin makbuzu da kendi el yazısıyla doldurdu.

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