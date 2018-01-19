TBMM Başkanvekili Aydın: ABD'yi samimiyete davet ediyoruz

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, muhtemel Afrin operasyonuna ilişkin, "ABD ya terör örgütlerinden yana tavır ortaya koyacak ya da 'dost ve müttefik Türkiye' dediği ülkemizin yanında yer alacak. ABD'yi bu noktada bir samimiyete davet ediyoruz." dedi.

Aydın, beraberinde AK Parti Adıyaman milletvekilleri Adnan Boynukara ve Salih Fırat'ın yanı sıra Vali Nurullah Naci Kalkancı ve diğer yetkililerle yapımı devam eden 220 yatak kapasiteli Hizmet İçi Eğitim Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Aydın, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu, ulusal güvenliğinin her şeyin üstünde tutulduğunu söyledi.

Kendisine yönelen bir tehdit, nereden ve kimden gelirse gelsin o tehdide karşı Türkiye'nin gerekli tüm tedbirleri alma hak ve hukukuna sahip olduğunu ifade eden Aydın, Türkiye'nin hemen yanı başında uzun zamandan beri adeta bir terör koridoru oluşturulmaya çalışıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Terör yapılanmasıyla ordu kurulmaya çalışılıyor. Sınırımızın öteki tarafında Türkiye'ye karşı çok ciddi tehditler var. Bu anlamda biz defalarca muhataplarımızla görüşmemize rağmen maalesef sonuç alınamadı. Binlerce tır silah oralara gitti. Oradan Türkiye'ye yönelen tehditler oldu. Yine o silahlar PKK'nın elinden çıktı. Dolayısıyla ABD yol ayrımında. ABD, samimi olarak safını net bir şekilde ortaya koymalı. ABD ya terör örgütlerinden yana tavır ortaya koyacak ya da 'dost ve müttefik Türkiye' dediği ülkemizin yanında yer alacak. ABD'yi bu noktada bir samimiyete davet ediyoruz."

Aydın, DEAŞ terör örgütüne karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini anımsatarak, ülkenin güney sınırlarında PKK koridoru istemediklerine değindi.

"Biz artık sonuç istiyoruz"

Bir gazetecinin "ABD'nin son günlerde yaptığı farklı açıklamalarına karşı neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Aydın, "Zaman zaman ABD'nin yalpa yaptığı açıklamalarını gördük. Zora girdiği zaman birtakım açıklamalarla bizi tatmin etmiyor, etmez de... Biz artık sonuç istiyoruz. Sadece lafına bakmayacağız. ABD somut anlamda Türkiye'yi tatmin edecek bir girişimde bulunmadığı müddetçe Türkiye, kendi kararını kendisi verecek ki kararını vermiş durumda. Bu tür terör örgütlerine karşı gerekli olan en sert ve net mücadeleyi ortaya koymaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ahmet Aydın, Türkiye'nin güvenliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Gerçekten ülkenin güvenliğini tehdit edecek olan birtakım sıkıntılar başka yerden de gelirse Türkiye kendi güvenliğini koruma hukukuna sahiptir. Gerekli tedbirleri alacaktır." şeklinde konuştu.