TBMM Başkanvekili Aydın: Avusturya bize hangi muameleyi yaparsa aynı şekilde muamele ederiz

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Avusturya'daki Viyana Schwechat Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) yolcularının polis köpeğiyle aranmasına ilişkin, "Türkiye güçlü bir ülkedir. Avusturya, bize hangi muameleyi yaparsa biz de misliyle, aynı şekilde muamele ederiz." dedi.

Aydın, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı içerisinde yer alan "Uyanan Nesiller" projesi kapsamında yaptırılan "Kitap Kafe"nin açılışına katıldı.

Kafedeki kitapları inceleyen Aydın, gazetecilerin, Avusturya'daki Viyana Schwechat Havalimanı'nda THY yolcularının polis köpeğiyle aranmasına ilişkin soruları üzerine, Türkiye güçlendikçe ve büyüdükçe bütün mazlum ve mağdurların umudunun yükseldiğini söyledi.

"Güçlü bir Türkiye'yi kimse karşısına almaya çalışmasın" diyen Aydın, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dostluğu ne kadar kıymetliyse düşmanlığı da o kadar tehlike ve tehdit oluşturur. Bizim niyetimiz kimseyle düşmanlık etmek değil. Dürüst ve samimi olalım. Herkese uygulanan prosedür neyse bize de aynısı uygulansın. Türkiye güçlü bir ülkedir. Avusturya, bize hangi muameleyi yaparsa biz de misliyle, aynı şekilde muamele ederiz. ABD'de Türkiye'ye karşı vize uygulamasını askıya aldığı andan itibaren aynı şekilde misliyle Türkiye'de bunu yapar. Karşımızda kim olursa olsun. Türkiye artık eski Türkiye değil. Artık iki büklüm ve el pençe duran, ensesine vurup elinden ekmeği alınan bir Türkiye yok. Türkiye gücünün farkında. Türkiye'ye karşı farklı muamele gösteren her kim olursa misliyle onlara cevap verir. Bu yüzden onların akıllarını devşirmeleri gerekiyor."

Teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin açılması

Aydın, Rakka'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına ilişkin de ABD'nin bu konudaki açıklamasının yetersiz olduğunu vurguladı.

YPG'nin aynı zamanda PKK'nın bir uzantısı ve terör örgütü olduğunu defalarca ifade ettiklerini dile getiren Aydın, şu anda Suriye ve Irak topraklarının terör örgütlerine peşkeş çekildiğine dikkati çekti.

Ahmet Aydın, terör örgütü PKK'nın elindeki silahların batı menşeli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün YPG ve PYD'ye silah desteğinde bulunan ABD var. DEAŞ terör örgütü ama aynı zamanda PKK da terör örgütü. Terörün dili, dini, cinsi ve rengi olmaz. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle temizleyemezsiniz. Terör terördür. Biz samimi olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. ABD, FETÖ terör örgütünü bağrına basıyor. ABD, FETÖ terör örgütü ele başını neden vermiyor? Almanya, FETÖ terör örgütü mensuplarını bağrına basıyor. Büyüttüğün, beslediğin ve bağrına bastığın terör örgütleri yarın canlı bomba olur."