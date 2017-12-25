TBMM Başkanvekili Aydın: Tek tip kıyafet, şehit ve gazi aileleri ile milletimizin isteğiydi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) yapılan "tek tip kıyafet"düzenlemesine ilişkin, "15 Temmuz hadisesini bizlere yaşatan, bu ülkede işgal girişimine yeltenen ve 250 şehit ile bin 193 gazi bırakan, bu ülkenin kimyasıyla oynayan darbecilerin, bu kadar öz güveni yüksek ve rahat bir şekilde duruşmalarda yer alması ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmaları, şehit aileleri ve gazilerimize ciddi bir haksızlıktı." dedi.

Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Çobanlı köyünde, 18. Dönem Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Karaman'ın eşi Zeliha Karaman'ın (70) cenaze törenine katıldı.

Törenin ardından ilçede yapımı devam eden 24 derslikli fen lisesinde incelemelerde bulunan Aydın, yetkililerden bilgi aldı.

"Tek tip kıyafet, şehit ve gazi aileleri ile milletimizin isteğiydi"

Aydın, burada gazetecilerin KHK ile yapılan 'tek tip kıyafet' düzenlemesine ilişkin sorusu üzerine, bunun uzun zamandan beri tartışılan bir konu olduğunu belirtti.

Dünyada pek çok ülkede böyle bir uygulama görüldüğünü vurgulayan Ahmet Aydın, "Çünkü 15 Temmuz hadisesini bizlere yaşatan, bu ülkede işgal girişimine yeltenen ve 250 şehit ile bin 193 gazi bırakan, bu ülkenin kimyasıyla oynayan darbecilerin, bu kadar öz güveni yüksek ve rahat bir şekilde duruşmalarda yer alması ve sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmaları şehit aileleri ve gazilerimize ciddi bir haksızlıktı. Dolayısıyla özellikle duruşma aşamasında bunlara ilişkin tek tip kıyafetin olması gerektiği bir nebze de olsa şehit ve gazi aileleri ile milletimizin isteğiydi." dedi.

Aydın, 15 Temmuz'da işgal girişimine yeltenenler ile ilgili tek tip kıyafet düzenlemesinin normal ve doğru olduğunu vurgulayarak, bu talebin milletten geldiğini ve bu talepleri de KHK ile karşıladıklarını dile getirdi.

"İsrail ve ABD ikinci bir Titanik vakasıyla karşı karşıya kaldı"

Aydın, Kudüs'ün üç semavi dinin de merkezi bir yer olduğunu söyledi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının haksız, hukuksuz ve aynı zamanda hadsiz bir karar olduğunum altını çizen Ahmet Aydın, "Birleşmiş Milletler de son aldığı kararla ABD'ye haddini bildirmiş oldu. ABD çok yanlış yapıyor. 'Ben güçlüyüm, ben yaptım oldu' mantığı artık yeni dünya düzeninde kabul görmüyor. ABD'nin bunu görmesi lazım. Sen haklı olmak istiyorsan, hakkın yanında durmak zorundasın. Asıl güç haklı olmaktan geçer." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail ve ABD ikinci bir Titanik vakasıyla karşı karşıya kaldı." diyen Aydın, "ABD haksız tutumundan vazgeçmediği sürece, dünya nezdinde çok sıkıntıya girecek. İtibarı zedelenecektir." ifadelerini kullandı.