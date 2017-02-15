TBMM Başkanvekili'nden Lammert'in referandum açıklamalarına cevap

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Federal Meclis Başkanı Lammert'in, anayasa değişikliğine ilişkin referandum ile bağlantılı ve milletin iradesine karşı tahammülsüzlük içeren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik talihsiz ve mesnetsiz yorumlarını esefle karşıladığını belirtti.

Ahmet Aydın, "Referandumun ne manaya geldiğini en iyi bilenlerden birisi olması gereken Lammert'in, bulunduğu makam itibarıyla söz konusu kavramı tam olarak idrak edememiş olması hayret uyandırıcıdır. Milletimizin yapacağı seçime peşinen saygı duymaması ise demokrasi adına herkes için endişe kaynağı olmalıdır." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Aydın, şunları kaydetti:

"Demokrasi için mücadele edilmesi gerektiğine inanan Lammert'in, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı halkımızın demokrasi ve milli irade için gerektiğinde canı pahasına verdiği mücadelesini görmezden gelmesi de manidardır. Çok iyi anlaşılması gereken husus şudur ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin oylarıyla seçilmiş milletvekillerinden oluşmaktadır. Meclisimizden geçen her kanunun, Anayasa ve İçtüzüğe uygun olarak yapıldığı unutulmamalıdır. Kaldı ki söz konusu değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulunda birden fazla siyasi parti tarafından da desteklenerek çıktığı göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple Meclisin ve milletin iradesine halel getirecek her türlü açıklamadan da demokrasinin ve evrensel değerlerin gereği olarak uzak durulmalıdır."

Açıklamasında, "Bu beyanın, ülkemizin de katılacağı ve etkin bir aktör olarak çözümüne katkıda bulunmakta olduğu küresel sorunların ele alınacağı önemli bir konferansın arifesinde yapılması da ayrıca dikkat çekmiştir." ifadesine yer veren Aydın, şu görüşlerini aktardı:

"Buradan, milli iradenin tecelligahı TBMM'den bir kez daha üzerine basarak ifade etmek isterim ki tüm uluslararası ortaklarımızdan beklentimiz, demokrasinin ve hukuk devletinin gereklerine uygun olarak ilerlemekte olan anayasa değişikliği sürecine ve yakın dönemde tecelli edecek olan milletin iradesine gerekli saygının gösterilmesidir. Demokrasinin, çağdaş dünya değerlerinin gereği ve milletimizin de beklentisi budur."