TBMM Başkanvekili Şentop’tan anlamlı ziyaret

Şehit ailesiyle görüşen Şentop, vatan topraklarında yaşayan herkesin şehitlere minnet borçlu olduğunu söyledi. Şehit ailelerinin emanet olduğunu ifade eden Şentop, “Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenler, huzurumuzu kaçırmak isteyenler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaktır. Bu vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir.” dedi. Şentop, daha sonra şehit İşcan’ın evinde anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen anı köşesini inceledi.