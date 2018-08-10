TBMM Başkanvekili Şentop’tan anlamlı ziyaret
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Astsubay Yunus İşcan’ın Hayrabolu ilçesindeki ailesini ziyaret etti.
Şehit ailesiyle görüşen Şentop, vatan topraklarında yaşayan herkesin şehitlere minnet borçlu olduğunu söyledi. Şehit ailelerinin emanet olduğunu ifade eden Şentop, “Bu milletin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenler, huzurumuzu kaçırmak isteyenler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaktır. Bu vatan bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir.” dedi. Şentop, daha sonra şehit İşcan’ın evinde anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen anı köşesini inceledi.
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