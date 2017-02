TBMM eski Başkanı Çiçek: Değişen rejim filan değil

AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleşti, toplantının ağırlıklı konusu anayasa değişikliği oldu.

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Eski Başbakan Yardımcısı, AKP Ankara Milletvekili Yalçın, Akdoğan ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu ve AK Parti İl ve İlçe Başkanları AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantının konusu ağırlıklı olarak gündemde olan anayasa değişikliği oldu.

Burada konuşan Çiçek, Türkiye için her zaman geçmişte sıkıntı olmuş, gelecekte de sıkıntı olabilecek 23 maddenin hala durduğunu belirterek, “Din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili madde, ifade özgürlüğü, basın vesaire, Türkiye üzerindeki spekülasyonlara meydan veren önemli maddeler duruyor. Sadece yönetim ile ilgili kısmını değiştirdik, geri kalan kısmı duruyor. Demek ki Türkiye’nin bir anayasa sorunu olmaya devam edecek. Bu anayasa bir bina yapmış, 7 kısımdan oluşan bir bina, içinde de muhtelif bölümler var ama daha kurulduğu günden beri bina çürük yapıldığı için, temeli sağlam olmadığı için aradan geçen zaman içerisindeki coğrafik şartlar ve başka sebeplerle tahribata maruz kaldığı için her sene tamirat yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Demek ki her 14-15 ayda bir anayasa restorasyonu, tamiratını yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bu getirdiğimiz değişiklik, bu binanın en çok kullanım alanı olan oturma odasındaki değişikliktir. Günümüzün önemli bir kısmı orada geçiyor, misafirimizi orada ağırlıyoruz, hayat orada devam ediyor, burada bu değişikliği yapmadığınız taktirde o zaman bu binada gerçekten oturmakta ciddi zorluk var, bunu görmemiz lazım. Durup dururken niye? Meclis Başkanı bizden, Meclis çoğunluğu bizden, içinden çıkan hükümet bizden, Cumhurbaşkanı bizden, bir sıkıntımız yok bu anlamda, neden böyle bir değişiklik ihtiyacı var? Bu değişiklik ihtiyacı bu binada artık oturulamaz hale geldi, hiç olmazsa bölüm bölüm bu işi belli bir felsefe belli bir inanç doğrultusunda düzeltmek gerekiyor. Onun için hükümet modeliyle ilgili bir değişiklik oldu. Bu alanda bazı itirazlarla karşılaşabilirsiniz, bizim toplumumuz milletvekili sayısının arttırılmasında her zaman bir rahatsızlık duyuyor ama hiç kimse geriye dönüp bakmaz 80 öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kaç parlamenter vardı? Ülkenin nüfusu 30-35, 40-50 milyonken, 80’e kadar TBMM çatısı altında parlamenter olanların sayısı 638’di. Şimdi Türkiye’nin nüfusu 80 milyon biraz daha kolaylık olsun, biraz daha vatandaşa bu hizmetleri daha iyi götürelim diye bizim nüfusumuza denk ülkelerinkine benzer şekilde” ifadelerini kullandı.

“Biz kimseye ördek filan demedik, böyle bir saçmalama içerisinde de değiliz”

“Değişen rejim filan değil” diyen Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Parti olarak bizim rejimle bir sıkıntımız yok, anayasanın ilk 3 maddesinde yazılı hususlar bizim de kabulümüz olan, AK Parti’nin 2011’de Meclise sunduğu metine de baktığımız da söyleyecek bir husus yok tamam ama bulanık suda balık avlamak isteyenler çıkar, karanlıkta kurşun sıkanlar çıkar, biz bunun iyi anlaşılması için bir defa daha diyoruz ki ‘Türkiye Devleti bir cumhuriyettir, cumhuriyet doğru tercihtir, bizim bundan dolayı bir sıkıntımız yok’, nereden rejim değişiyor? İkinci maddesinde bu devletin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu ifade ediliyor, bizim bundan dolayı bir sıkıntımız yok tam tersi 14-15 yıllık iktidarımız döneminde burada yazılı demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin toplumda bir karşılığı olsun, bu nitelikler ne anlama geliyor onu icraatla ortaya koymak bakımından hiçbir hükümete nasip olmayan önemli değişiklikleri biz yaptık. Bizim bunlarla bir problemimiz yok, eğer rejim değişecekse böyle bir yalanın karşılığı bulunacaksa bu maddelerle ilgili bu metinlerde değişiklik olması lazım. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Hava bulutlu, bana ördek dedin, meşhur hikaye var ya. Biz kimseye ördek filan demedik, böyle bir saçmalama içerisinde de değiliz. Yok böyle bir hikaye, herkes şu 18 maddelik metine baksın, bu ilk üç maddede ne değişiklik var onu başlıca ortaya koymaları lazım. Demek ki herkesin kafasını karıştırma noktasında evvela ‘rejim değişiyor’ sözü, ithamı, karalaması var. Hayır diyenlerin en azından bir kısmının kampanyası bunun üzerine oturacak. Bu kesinlikle doğru değildir, bundan emin olasınız.”

“Uzlaşıyorsun kabahat oluyor, uzlaşmıyorsun kabahat oluyor”

Herkesin hassasiyet gösterdiği devletin üniter yapısı olduğunu vurgulayan Çiçek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üniter devlettir. Bin defa söylendi ki bizim üniter yapıyla da bir sıkıntımız yok, tam ters, üniter yapıyı daha da güçlendirmek, kuvvetlendirmek adına yaptığımız bunca çalışma var. Yok efendim eyalet sistemi geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Herkesin hassas olduğu noktalarda aslı olsun ya da olmasın bir kısım karalamalarla bir şeyler söylenmeye çalışılıyor. Bu tür aslı atarı olmayan şeyler üzerinden kampanya yürüteceklerine getirilen metinde buldukları eksiklik varsa onları söylesinler, karşılığında da verilecek bir cevap vardır. Türkiye’de uzlaşmaya çok vurgu yaparız. Demokrasi, uzlaşma rejimidir. Önünüze getirdiğimiz metin tek partinin hazırladığı bir metin değil, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte hazırlanmış bir metin. Uzlaşıyorsun kabahat oluyor, uzlaşmıyorsun kabahat oluyor. Bu metinle ortaya konan hususlar, uzlaşmayla kabul ettiğimiz hususlardır, bunun dışında başka alternatifler de olabilirdi başka maddeler de olabilirdi ama uzlaşma böyle gerçekleşmiş oldu” şeklinde konuştu.

“Ezer geçerler, tarihe gömer geçerler”

Bu coğrafyada yaşamanın bir şartı olduğunu söyleyen Çiçek, “Güçlüyseniz ayakta kalırsınız, bu coğrafyada zayıfların ayakta kalma imkanı yoktur, basar geçerler, ezer geçerler, tarihe gömer geçerler. Bu coğrafyada güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Güçlü bir devletimiz olacak, sadece güçlü olmanız yetmiyor, bugün güçlü olacaksınız, yarın güçlü olacaksınız. Bu çabaların arkasında devlet ve milleti güçlü kılma niyeti, gayreti ve çabası vardır. İnşallah memleket için, millet için ne iyi olacaksa onu temenni ediyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.