TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanı oluşmadığından çalışmalara başlayamayacaklarını belirtti. Aydın, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
- AA
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