TBMM heyeti Almanya'da Türk vatandaşlarının sorunlarını dinledi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Almanya'da Türk vatandaşlarının yaşadığı haksızlıklar karşısında hukuki sürecin zorlanması tavsiyesinde bulundu.

Almanya'da temaslarını sürdüren "TBMM Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu" heyeti, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Heyet, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun sorunları ve onların çözüm önerilerini dinledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemlerde Müslümanların terör ile ilişkilendirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Serdar, "Almanya'da yaşanılan haksızlıklar karşısında da hukuki süreci zorlayın." dedi.

Batı ülkelerinde var olan bu algıya bazı etkenlerin yol açtığını vurgulayan Serdar, "Örneğin kendini İslam'la tanımlayan ama terör örgütü olanlar var: DEAŞ, Boko Haram, El Kaide, FETÖ vesaire. Bunların bu algıya etkisi oldu." değerlendirmesini yaptı.

Serdar, Avrupa'da yaşayanların Ortadoğu'dan gelen sığınmacılardan korktuğunu ve bu korkuyu "İslamofobi" olarak tanımladığını ifade etti.

Avrupa'da aşırı sağ akımların yükselmesiyle merkez siyasetin de gündemine geldiğine değinen Serdar, "(Almanya) İçişleri Bakanı'nın 'İslam, Almanya'ya ait değildir' açıklaması tabanda karşılık buluyor. Suçlu arıyor değiliz. Bu olayların sonuçlarını beraber ortaya çıkaralım. Bu dünyada beraber yaşıyoruz. Avrupa'da 25 milyon Müslüman var. Dolayısıyla beraber yaşanılmak durumunda." diye konuştu.

Ömer Serdar, Avrupa'daki incelemelerinin tamamlanmasının ardından bunu bir rapor haline getireceklerini sözlerine ekledi.