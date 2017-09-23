TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu: Gurbetçi tanımını aşmamız gerekiyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından başkonsolosluk binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeneroğlu, Almanya'daki federal seçimler, Türkiye-Almanya ilişkileri ve diaspora konularına değindi.

Seçimler sonucunda Almanya'da partilerin renklerinden dolayı "Jamaika Koalisyonu" olarak adlandırılan ve Hristiyan Birlik partileri ile Yeşiller ve Hür Demokratların oluşturabileceği bir koalisyon hükümetinin kurulabileceğini dile getiren Yeneroğlu, ikinci bir ihtimal olarak ise iki partili bir koalisyon kurulabileceğini söyledi.

"Gurbetçi' tanımını aşmamız gerekiyor"

"Diaspora" kelimesini kullandığına ve "gurbetçi" tanımının kullanılmaması gerektiğine vurgu yapan Yeneroğlu, şunları söyledi:

"Çünkü basınımızın da çok yoğun bir şekilde kullandığı şu 'gurbetçi' tanımının aşılması gerektiğini söylüyorum. Yani özellikle bir serzeniş olarak lütfen bunu kabul edin. Çünkü basınımızın da bunu yoğun bir biçimde paylaştığını düşünüyorum. Şu 'gurbetçi' tanımını aşmamız gerekiyor. Gurbetçi tanımı artık bizim sosyolojik gerçekliğimizi ortaya koymuyor."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeneroğlu, Almanya'da Türkiye için hangi partilerle yapılacak bir koalisyonun faydalı olacağı sorusuna, "Hristiyan Demokratlar ve liberal olarak nitelendirilen Hür Demokratlar'ın kuracağı bir koalisyonun Türkiye için, yani Türkiye’yi bırakın Almanya'nın milli menfaatleri için daha doğru olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yeşiller Partisi ile kurulacak büyük bir koalisyon hükümetinin Almanya'nın ve Türkiye'nin menfaatleriyle örtüşmeyeceğine dikkati çeken Yeneroğlu, şunları kaydetti: