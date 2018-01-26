TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri KTMM'yi ziyaret etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Türkiye'nin Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını ve Kırım Tatarlarına yönelik baskıların bir an önce son bulmasını istediklerini söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri, başkent Kiev'de bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi'ni (KTMM) ziyaret etti.

Komisyon üyeleri, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve KTMM Başkanı Refat Çubarov ile görüştü.

Komisyon Başkanı Beyazıt, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kırım ile ilgili pozisyonunun net olduğunu ifade etti.

"Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını asla tanımıyoruz." diyen Beyazıt, "Kırım'da yaşanan insan hakkı ihlallerinin, haksız tutuklamaların, baskıların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Kırım Tatarlarının istedikleri yaşam düzeyine bir an önce ulaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem de Türkiye'nin Kırım Tatarlarına daha fazla destek vermesi gerektiğine dikkati çekti. Ertem, uluslararası alanda desteğin sürekli gündemde tutulması için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise Kırım trajedisinin ağıtlar ve acılarla sürekli akıllarda olduğunu söyledi. Ukrayna krizinde en çok mağdur olan kesimin Kırım Tatarları olduğunu belirten Aydın, "Diplomasi kanalını milli mücadele sayıp, uluslararası beklentilere cevap verecek şekilde lobi faaliyeti ile bu Kırım meselesine dikkat çekmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da Kırım Tatarlarının tarih boyunca vatanlarından sürüldüğünü kaydetti.

"Kırım Tatarlarını vatanlarından ayrılmaya mecbur bırakmak Rusların tarihi politikasıdır." ifadesini kullanan Kırımoğlu, bu politikanın bugün de devam ettiğini anlattı.

Tam vatanlarına kavuştuklarını düşünürken bu mücadelenin yeniden başladığını vurgulayan Kırımoğlu, "Savaş ya da kan dökerek vatanımıza geri almak stratejimiz değil. Ukrayna oraya güçle girmeye çalışırsa etnik temizliğe tabi tutuluruz. Amacımız diplomatik yollarla Kırım'ı geri almaktır. Bütün dünyanın bu mücadelemize yardım etmesi lazım. Bize verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye minnettarız." dedi.