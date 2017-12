Tehdit etti dersini aldı

ERDOĞAN, BM’DEKİ KUDÜS OYLAMASI ÖNCESİ ÜYELERE GÖZDAĞI VEREN ABD’YE YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 120. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. ABD ve CHP’ye sert çıkan Erdoğan, şunları söyledi:

- BUNU KAST EDİYORUM: Kudüs meselesi, bölgede sıkıntılı olan durumu, çok daha içinden çıkılmaz hale getirdi. BM Güvenlik Konseyi, Amerika’nın vetosu üzerine bu konuda bir karar alamadı. Biz, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ derken işte tam da bu durumu kastediyoruz.

- 196 KEZ BÜYÜKTÜR: Dünya 5’ten büyüktür. Hele hele 1’den hayli hayli büyüktür, 196 kez büyüktür. Amerika’nın konunun Genel Kuruldaki görüşme öncesinde gösterdiği tavır insanlığın vicdanında derin yaralar açmıştır.

- 128 ÜLKE AYAKTA: ‘Ben güçlüyüm, nükleer başlıklı silahlarım var, her türlü uçaklarım, bombalarım var’. Bunlar size güç kazandırmaz. İşte yanınızda sadece İsrail’i bulursunuz veya ona benzer beş altı ülkeyi bulursunuz, bununla beraber karşınızda 128 ülkenin dimdik ayakta durduğunu gösterir. Çekimser davranan veya katılmayanların yeri de büyük ihtimalle 128’in yanıdır.

- TEHDİT ETTİLER: Bizim son ana kadar tespitimiz 160 ila 190 arası, oradan bir kabul oyunun çıkacağı istikametindeydi. Ama Beyaz Saray telefonların başına geçti, oradan bu ülkeleri tek tek tehdit ettiler, açıktan tehdit ettiler. ‘Biz, hem dolarları vereceğiz buna rağmen bizim karşımıza dikilecekler’ dedi. İnsanoğlunun hele hele devletlerin demokratik iradeleri ne zamandan beri paralarla satın alınmaya başlandı.

- HAKKI YOK: Demokrasi, iradelerin satın alındığı bir anlayış, bir sistem, bir rejim değildir. Böyle yaklaşanlar varsa onlar da dersini almaya mahkumdur. Hiçbir ülkenin açık hukuksuzluk örneği olan bu tür durumlarda, mali ve siyasi gücüne güvenerek tüm dünyayı pervasızca tehdit etmeye de hakkı yoktur. Bu tür şantajlar, BM gibi kurumların, tüm ülkelerin iradesini yansıtma vasfına darbe vurur. BM Genel Kurulu, tehditlere rağmen, onurlu duruş sergiledi.

- VATANDAŞLIK İSTİYOR: (İsrail askerlerince gözaltına alınıp serbest bırakılan ve Türkiye’ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil’in fotoğrafını gösterdi) Nerede İsrail askeri bir saldırıya geçiyorsa Muhammed orada. Muhammed bizim misafirimiz ama bizden bir de vatandaşlık istiyor. Türkleri çok seviyor.

- TRUMP GÖRMÜYOR MUSUN?: (Fevzi el-Cüneydi’nin fotoğrafını gösterdi) Cüneydi gözleri bantlanıp, dipçikle vurularak yaralandı. Fotoğrafta 20 asker var. Şimdi bunlar terörist değil de kim terörist? Trump bunları görmüyor musun?

- CİLASI SOSYAL DEMOKRAT: CHP, tek parti döneminde olduğu gibi tekrar faşizme kayıyor. Cilası sosyal demokrat olan ama altını kazıdığınızda en müptezelinden bir faşizm çıkan böyle bir partinin diğer söylediklerini ciddiye almak mümkün değildir.

- KARİKATÜR TİP: Gece-gündüz yolsuzluk, usulsüzlük türküsü çağırırlar, kendi belediye başkanları bu suçlardan gözaltına alındığında ağlaşmaya başlarlar. Karşımızda ‘dosyaları aldım, inceledim bir şey göremedim’ diyerek yolsuzlukları ibra ettiğinin farkında dahi olmayan karikatür bir tip var.

- CHP’Lİ BELEDİYELER: Seçimlerde milletimiz bu zata hak ettiği dersi bir kez daha verecektir. İdeolojik fanatizmle kazandıkları belediyelerde nasıl boğazlarına kadar çamura battıklarını görüyoruz, takip ediyoruz.

- OYUN PEŞİNDELER: Ana muhalefet partisinin ve ona akıl verenlerin yeni oyunlar peşinde olduklarının işaretlerini alıyoruz.

- PİŞKİNDİR: Kılıçdaroğlu günlerce yakınlarıma yönelik, “Yurt dışından yapılan havalelerin belgesini açıklayacağım” yaygarası yaptı. Sonra elinde salladığı kağıt parçalarının konuyla ilgisinin olmadığı anlaşıldı ama zat büyük bir pişkinlikle yoluna devam etti. Bu zat ömründe devletten aldığı maaş dışında anlının teriyle tek kuruş kazanamamış, ticaret yapamamış, şirket kurmamış birisidir. Ama bir yaşındaki torununu, 14-15 yaşındaki oğlunu SSK’lı yapacak kadar da cesurdur.

- ÇAMUR ATIYOR: Söylediği her rakam, ifade ettiği her bilgi, kurduğu her ilişki yanlış. Bu kadar yanlıştan çıka çıka ancak işte bu karikatür tip çıkıyor. İşin içinde ticaret, şirket, risk, alma-satma olmadığı halde kendi yakınlarının yediği haltların hesabını hala veremedi. Buna rağmen hala rızkını ticaretle kazanan kişilere çamur atmayı sürdürüyor.

AKILLANIN AKILLANIN...

(CHP’li Engin Altay’ın “Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa, bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu” şeklindeki konuşmasını salondakilere dinletti.) Adam sirkatin söylüyor, şecaat arz ederken. Şu hale bak. Milletim, bu kadar güzellikler yapılırken, onu kötüleyene ‘iyi yaptın’ der mi? Demediği için zaten sizi on yıllardır bu ülkede iktidar yapmıyor, akıllanın akıllanın. İşte Türkiye’deki ana hıyanet bu.

3 Afrika ülkesine gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24-27 Aralık’ta Sudan, Çad ve Tunus’a resmi ziyarette bulunacak.