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Tehlikeli manipülasyon

Hürriyet’in eski yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, dünkü yazısında, tehlikeli manipülasyona imza attı. Yazıda referandumdan ‘evet’ çıkması halinde ülkenin bölüneceğini öne sürüldü.

  • HABER MERKEZİ
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Hayır yanlısı yayın yapan Doğan Medya Grubu, anketlerde ‘evet’ önde çıkınca sonuçları manipüle etmek için ‘bölücülüğe’ bile sarıldı. Grubun amiral gemisi olan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dünkü yazısında sandıktan Türkiye genelinde ‘evet’ çıkarsa, hayır oylarının daha çok çıkacağını varsaydığı Kürt seçmenin yoğun olduğu yerler ile yine hayır’ın fazla çıkacağını öngördüğü Trakya, Ege ve Akdeniz bölgelerinin, ülkeden ayrılacağı ve bölünme yaşanacağını iddia etti. Bunun  referandumu olduğunu ve Kürtlerin yoğun yaşadığı Doğu ve G.Doğu’da 15 yıldır her seçimden AK Parti’nin veya onun savunduğu referandum sonucunun çıktığını iyi bilen Özkök, bölünme paranoyası ile hem seçmeni hayır demeye, hem de seçim sonrası Türkiyeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik tehlikeli bir manipülasyona da imza attı.Özkök, yazısında şu  cümlelere yer verdi: “Diyelim ki bütün Trakya’da “Hayır” çıktı. Diyelim ki Ege’de, Akdeniz’de, Suriye sınırına kadar, halkın yarısından fazlası “Hayır” dedi. Eee ne olacak şimdi. Onların da yeni devlet kurma hakkı mı doğacak?” 

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