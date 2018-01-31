Tek derdi terör örgütü PKK/PYD'yi kurtarmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, peş peşe yaptıkları açıklamalarla, Zeytin Dalı Harekatı’nda Mehmetçikle omuz omuza PKK/PYD ve DEAŞ’lı teröristleri temizleyerek Afrin’e doğru ilerleyen Özgür Suriye Ordusu güçlerini hedef aldı. Kılıçdaroğlu, muhaliflerin Afrin operasyonunda aktif görevlerde bulunmasına şiddetle karşı çıkarken, Yılmaz da PYD ağzıyla konuşup o grupları ‘terörist’ ilan etti.

9 AYDA SÖYLEMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu, 9 ay önce yaptığı konuşmada, iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan mültecileri cepheye gitmemekle suçlamıştı. CHP lideri, “Türk askeri El Bab’da savaşırken, Suriyeliler Türkiye’de volta atıyor” diyerek Suriyeli sığınmacılara tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, CHP’nin TBMM Grup Toplantı’nda yaptığı konuşmadaysa Mehmetçikle omuz omuza mücadele eden ÖSO güçleri için “Ön safta neden Türk askeri değil de ÖSO var” diyerek tepki gösterdi. Kendisiyle çelişen Kılıçdaroğlu’nun amacının, Zeytin Dalı Harekatı’nı itibarsızlaştırmayı hedeflediği bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

TBMM KÜRSÜSÜNDE SUÇ İŞLEDİ

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, PKK/PYD’ye destek bildirisi yayınlayan Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) arka çıktı. Hatta genel başkan, soruşturma gerekçesi olan o bildiriyi TBMM kürsüsünden okuyarak suç işledi. Skandal metindeki ifadeler, CHP liderini yuhalayan ve şehitlere hakaretler yağdıran terör seviciler tarafından sloganlaştırılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yine skandal ifadeler kullandı.

Terör sevicilere CHP kalkanı

PKK/PYD'ye destek veren TTB’nin 11 yöneticisine gözaltı kararı çıktı. CHP ve HDP’li vekillerse operasyonu engellemeye kalkıştı.

Afrin’deki PKK/PYD’li teröristleri temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı ‘savaş’ olarak nitelendirerek kara propaganda yapan Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yönelik soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 yöneticinin gözaltına alınması için polise talimat verdi. Ankara merkezli 8 ilde eşzamanlı operasyon düzenleyen polis, TTB Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 10 TTB Merkez Konseyi üyesini gözaltına aldı. Operasyonu haber alan CHP’li vekiller Selin Sayek Böke, Şenal Sarıhan, Ali Şeker, Orhan Sarıbal ve Niyazi Nefi Kara, hemen Türk Tabipleri Birliği’nin Ankara’daki genel merkezine koştu. CHP’li vekiller, aramaların yapıldığı TTB Genel Merkezi'ne girmek istedi.

ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Polis aramaların devam ettiğini belirterek grubun binaya girmesine izin vermedi. Aynı yere gelen HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de CHP’lileri yalnız bırakmadı. HDP ve CHP’li vekillerin kışkırtmasıyla bina dışında arbede çıkaran grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı. (Güneş)