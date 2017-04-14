Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek devletin teminatıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Buluşması’nda vatandaşlara sandığa gidin çağrı yaptı, eyalet sistemi yalanlarına cevap verdi. Kılıçaslan Meydanı’nda yüz binlere seslenen Erdoğan, 16 Nisan akşamının ülkenin bayramı olacağını belirterek, “Bu tarihi bir devrim ve dönüşüm. Pazar günü sandıklara sıkı sahip çıkacağız. Hepimiz sandıklara gideceğiz, sandık görevlisiysek, sandıklardaki görevlerimizi hakkıyla yapacağız. Oralarda bazı virüslere fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

OYA SAHİP ÇIKIN

Vatandaşları, “Sağda solda söylenenlere kulak asmayın” diye uyaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Aklınıza takılanı görevlilere sorun, onlardan bilgi alın. Bu seçimde oy pusulası, parti amblemi yok. Sadece beyaz ve kahverengiden oluşan bir kağıt var. Beyaz ‘ak’ yani, o ‘evet’. Kahverengiyi de anlıyorsunuz. O zaman demek ki beyazda, akta ‘evet’te buluşuyoruz. Mührü ‘evet’e basarsanız anayasa değişikliğini kabul etmiş oluyorsunuz. Vatandaşlarımızdan pazar günü mutlaka sandığa gitmelerini istirham ediyorum.”

PUSULALARI ŞAŞTI

Erdoğan, CHP’nin eski ve yeni genel başkanları ile vekillerinin pusulasının şaştığını söyledi. Milletin, özü çürük olanlarla işi olamayacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Bunların derdi büyük. Türkiye’nin yönetim sistemi değişince artık milletin önüne çıkacak yüzleri kalmayacağını çok iyi biliyorlar. Hem ‘göbeğini kaşıyan adam’, ‘bidon kafalı’ diyerek, bu millete hakaret edip, hem de ülkenin yönetiminde söz sahibi olma devri bitiyor. Ondan çıldırıyor. Bundan sonra hükümetler Güneş Otel’de, şurada burada, medya patronlarının yalılarındaki pazarlıklarla değil, sandıkta doğrudan millet tarafından kurulacak. Millet 16 Nisan’da ‘evet’ diyerek, haysiyet fukaralarına dersini verecek.”

BÖLEMEYECEKLER…

Türkiye’nin 80 milyon insanıyla tek millet olduğunu belirten Erdoğan, “Bizi bölemeyecekler, ezanı susturamayacaklar, camilerimizi kapatamayacaklar. Ey CHP o tarih oldu tarih. Onları siz burada bile yaptınız. Konya’da bile mescitlerimizi ahıra çevirdiniz. Biz sizin geçmişinizi iyi biliriz” diye konuştu. Türkiye’nin birliğine, beraberliğine göz dikenlerin karşısında kendilerini bulacağını söyleyen Erdoğan, “Bizim şu bayrağımızdan başka bayrağımız yok. Öyle hani o Kandil’deki ‘Hayır’ diyenlerin paçavralarına bizden prim yok. 780 bin kilometrekare ile tek vatan, tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o kadar.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEMİMİZDE YOK

Üniter yapı meselesi ile ilgili birkaç gündür dedikodu yapıldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye’nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafisi, daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş, hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Bunların birçoğu zaten tarihtir, tarih olmuştur. Artık siyaset güncelleniyor, yönetim sistemleri güncelleniyor. Cumhuriyetimizi üniter yapısı içinde ilelebet payidar kılma konusundaki kararlılığımızı buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen tüm devletlerimizle gurur duyuyoruz.”

TERÖR ÖRGÜTLERİ SIFIRLANACAK

Erdoğan, yeni yönetim sisteminin Türkiye’nin, terör örgütleri ve onların arkasındaki güçlerle mücadelesini de daha etkili ve kolay hale getireceğini anlattı. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristin etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Erdoğan, “Girdik inlerine daha da gideceğiz. Allah’ın izniyle bunları sıfırlayacağız. Bütün silahlarını ya gömecekler ya yok olacaklar. Başka çaresi yok. Durmak yok. Bu ten bu canda oldukça bu mücadeleyi sürdüreceğim”

AGİT’İN BÖYLE BİR GÖREVİ YOK

Avrupa’nın AGİT örgütünün, “Türkiye’de evet çıkarsa burada birçok sıkıntıların olduğu anlamına gelir” dediğini aktaran Erdoğan, “Sen kimsin ya. Önce haddini bil. Senin böyle bir görevin yok. Evet, hayır çıkarsa ne olur sen bunu konuşamazsın. ‘Her yerde evet varmış, hayırı görmemiş...› Onu sen bu noktada çalışmayan partinin yetkilileriyle konuş. Böyle bir rapor veremezsin. Versen de vermesen de pazar akşamı bu millet, evet ile gereğini yapacaktır” ifadesini kullandı.

İDAM İÇİN KARAR GÜNÜ

Alandakilerin “idam” sloganları üzerine Erdoğan, “Bu talebiniz var ya, işte pazar günü aynı zamanda bu idam kararının verileceği gündür. İnşallah pazardan sonra bu parlamentoya gelecek. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli evet diyeceğini açıkladı. Yıldırım da aynı kanaatte. Dolayısıyla parlamentodan geçti, bana gelecek. Ben bunu onaylarım. Şehidimizin katillerini affetme yetkisi bize ait değildir” diye konuştu.

CHP’YE MİLLET HADDİNİ BİLDİRECEK

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un “Evet oyu verenleri İzmir’den denize dökeceğiz” sözlerini hatırlatan Erdoğan, “Ey gafil, seni Samsun’a sokmazlar, haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, patlatırlar enseni. Sen ne zannettin bu ülkeyi, bu milleti? Eminim Konyalı, bu densize haddini pazar günü bildirecektir. Tabii onun şahsında aynı izde gidenlere de bildirecektir. Duydum ki Saadet Partili bazı hanım kardeşlerim bu zatı makamında ziyarete gitmişler. Çok üzüldüm. Çünkü ben o kökeni, o menşei tanırım. Böyle zillet içindeki bir kişiyi nasıl oluyor da gidip ziyaret ediyorlar?” diye konuştu.

ADAM DERSİNİ ÇALIŞMAMIŞ!

CHP’nin yalan ve iftiralarla kampanya yürüttüğüne dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi Cumhurbaşkanı akşam yatıp, sabah muhtarlıkları kapayamayacak. Böyle bir şey yok. Adam dersini çalışmamış, hala da çalışmıyor. Cumhurbaşkanının lokantalarla işi yok. Lokantalar belediyenin işidir. Bu zatın bundan haberi yok. Sen SSK Genel Müdürlüğü yaptın da ne yaptın. Seni biz oradan da tanıyoruz.”

SAHTEKARLAR DÜRÜST OLUN

Erdoğan, 16 Nisan’da yıllarca Türkiye’ye bedel ödeten bir zihniyetten de kurtulmanın mümkün kılınacağını belirterek, şunları kaydetti: “Sahtekarlar var. Öyle yayınlar yapıyorlar ki sormayın. Ne diyorlar? ‘Parlamento kalkıyor’. Dürüst olun dürüst. Parlamento yerinde. Yasama organı yerinde. Pazar günü ‘evetlerimiz’ sadece ülkede değil, dışarıya da bir cevap olacak.”

YÜZYILIN KADERİ YENİDEN YAZILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Konya Buluşması” programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tarihi birgün yaşadığını belirtti. Referanduma yaklaştıklarını ifade eden Albayrak, 16 Nisan’ın yüzyılın kaderinin yeni baştan yazılacağı, büyük ve güçlü Türkiye’nin ilk günü olacağını bildirdi. Albayrak, Türkiye’nin büyük bir yolda ilerlediğini vurgulayarak, “Sandığa gidilecek ‘evet’ ya da ‘hayır’ denilecek. Herkes istediği oyu versin amenna, başımızın üstüne. Bir sıkıntı yok ama şuraya bir parmak basmamız lazım. Bugün Kandil, İmralı, PKK, FETÖ, Pensilvanya ‘hayır’ diyorsa, 15 Temmuz’da ülkemizi bölmeye çalışan vatan hainleri, yurt dışına kaçan hainler, Avrupa’daki, yurt dışındaki hainler ‘hayır’ diyorsa, oturup bir iki dakika düşünelim. Niye ‘hayır’ diyorlar? İşte burası çok önemli. Onun için bu şuurla düşünelim” diye konuştu.