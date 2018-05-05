Tek projeleri Erdoğan’ı indirmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasinin namus meselesi olduğunu vurguladı, “Milletin iradesini satın alanların ülkeye hiçbir faydası olmaz. Bunların tek projesi Erdoğan’ı indirmektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortaya çıkan adayları, İP’e kiralanan 15 CHP’li vekili ve 4 muhalefet partisinin kurduğu İlkesiz İttifak’ı kasdederek “Demokrasi namus meselesidir. Bu ittifakların, bu adayların amaçları kesinlikle ülkeye derman olmak değildir” dedi.
DEMOKRASİ NAMUSTUR
Erdoğan restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı’nın açılış töreninde, kendisinin de bu çarşının esnaflarından olduğunu belirterek, çarşıya şarküteri ürünleri sattığını söyledi. İlklerin her zaman zor, her zaman sıkıntılı olduğunu belirten Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin tam bir demokrasi şöleni içinde geçmesinin sağlanacağını ifade etti. Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanı adayını açıklamakta, ittifak yapacağı partileri belirlemekte bu kadar zorlananlara bu millet, ülkenin yönetimini” ifadelerini, kalabalıkta bulunanlar “vermez” şeklinde tamamladı. Erdoğan, CHP’den Meral Akşener’in İP’ine kiralanan 15 vekil olayını hatırlatarak şunları söyledi: “Aman yarabbi. Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi? İşte bunları gördük. Şimdi bunu yapanlar bu milleti idare edeceğiz diyorlar. Sizden bu ülkeye fayda olmaz. Her şeyden önce demokrasi dürüstlüktür, demokrasi -evet- bir yerde namus meselesidir. Bu ittifakların, bu adayların amaçları kesinlikle ülkenin ve milletin dertlerine derman olmak değildir. Eğer böyle bir niyetleri olsaydı planlarıyla, projeleriyle, vizyonlarıyla, programlarıyla milletin karşısına çıkar, ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını, ne kadar zamanda yapacaklarını açıklarlardı. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Adayı’nı da Meclis’te nasıl işbirliği yapacağını da en başından ilan etmiş, yola koyulmuştur.”
TEK HEDEFLERİ ERDOĞAN
Seçim manifestosunu yarın, bir hafta sonra da Seçim Beyannamesi’ni açıklayacaklarını bildiren Erdoğan, muhalefete yüklenerek şunları söyledi: “Bunların tek bir amacı, millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır o da Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmektir. Peki siz millete ne vadediyorsunuz? Ne yapacaksınız? Tüm milletimden rica ediyorum, muhalefette birileri karşılarına geçip kendilerinden oy istediğinde onlara şunu sorsunlar, siz ülkeye hangi büyük yatırımları yapacaksınız? Yavuz Sultan Selim Köprüsü mü yapacaksınız? Marmaray mı yapacaksınız? Avrasya Tüneli’ni mi yapacaksınız? Üçüncü Havalimanı’nı mı yapacaksınız? Osmangazi Köprüsü’nü mü yapacaksınız? Ne yapacaksınız, ne yapacaksınız, onu söyleyin.”
Bu zihniyetin maliyeti çok yüksek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinde İstanbul gibi bir hazine varken, devletin sırtının yere gelmeyeceğini, ancak İstanbul’un kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Bu şehrin 600 yıllık sahipleri olarak asırlar boyunca her köşesini nakış gibi işlediklerini belirten Erdoğan, şöyle dedi: “Cumhuriyet döneminde İstanbul’u hak ettiği özenle yönetemediğimizi de itiraf etmeliyiz. Bu felaketin sorumlusu Türkiye’yi ve İstanbul’u yönetme sorumluluğunu üstlenenlerin imkansızlıktan ziyade vizyonsuzluk kokan ihmalleridir... Milletimizin rahmetli Menderes ile yapmaya çalıştığı atılımın önünü darbelerle kesen bu zihniyetin ülkemize maliyeti çok ağırdı. Türkiye şu son 16 yılda yaptığı atılımı 2. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirebilseydi bugün dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktı.”
Biraz evime zaman ayırabilsem ne mutlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “İstanbul Gençlik Festivali”ne katıldı, gençlerin sorularını cevapladı:
SEÇİLME YAŞI: Ne zaman ki iktidar olduk dedik ki ‘Biz bu yaşı indirelim.’ Ve hedefe kilitlendik, önce bunu ancak 25’e indirebildik. Sonra bir şey de dikkatimizi çekiyordu, seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25. Niye seçme 18 de seçilme 25? Halbuki zor olan seçilmek değil, zor olan seçmektir.
ÇATI ÇATARKEN GİTTİ: 24 Haziran artık sipariş vekillerin ortaya çıkardığı cumhurbaşkanı adaylarıyla yürümeyecek. Çatı daha çatarken gitti. Biz şu anda bir defa proje bazında zaten hazırlıklarımızı yapmış vaziyetteyiz.
AFİŞ ASMAKTAN GELİRİM: Sabaha kadar duvarlara afiş asardık. Ömrümüz böyle geçti. Anacığım balkonda beklerdi, ben afiş asmaktan gelirdim.
15 TEMMUZ’U UNUTMA: 15 Temmuz’un unutturulmaması lazım, gençliğin unutmaması lazım. Bu hainlere karşı, bu teröristlere karşı zaman geldiğinde bizler de neler yaparız, yapabiliriz bunu daima diri tutmamız lazım.
İSTANBUL: Dünyada hiçbir şehirle mukayese edilemez. Sadece şu Boğazıyla fark atar ama şu çirkin yapılaşma İstanbul’un o potansiyelini, o gücünü tabii biraz geriletiyor.
SAMSUNG’A TEKLİF: Samsung’un bizimle bir ortaklaşa yaptığı çalışma var. Ben kendilerine bir teklifte bulundum. ‘Gelin Türkiye’de bir çip yatırımı yapın, bu konuda biz size her türlü teşviki veririz.’
TORUNLAR: Biraz evime zaman ayırabilirsem ne mutlu bana. Hele hele torunlar... Allah size de torun, evlat sahibi olmayı nasip etsin ama en az 3. Bunların tadı başka.
TERÖRLE MÜCADELE: Şu anda kararlı bir şekilde Afrin’de duruyoruz. Güvenliği tamamen tesis edene kadar oradayız. Ondan sonra önümüzde İdlib, Ter Rıfat, Munbiç var. Görüşmeler yapılıyor. Maksat daha fazla kan akmasın diyoruz. Duma’yı falan da bu şekilde inşallah halledelim diyoruz.
Sicili bozuk demokratlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 16 yıl boyunca, Hükümet’i demokratik olmayan yollarla sıkıntıya sokan her gelişmenin karşısında ellerini ovuşturduklarına bizzat şahit olduklarını aktararak, anamuhalefetin başındaki zatın 15 Temmuz’da tankların eşliğinde güvenli şekilde bir eve çekildiğini hatırlattı. Erdoğan şözlerini şöyle tamamladı: “Darbenin başarısızlığa uğraması en az FETÖ’cüler kadar bunları da üzdü. Yenikapı’ya ite kaka geldi... Dürüst değil. Bunlarda yalan ganimet ve utanmadan 15 Temmuz’a kontrollü darbe diyerek kısa sürede gerçek yüzlerini gösterdiler. Bugün karşımızda oluşan blokun en büyük özelliği, demokrasi sicilinin bozuk olmasıdır. İşte bunlar, bu bozuk sicilli demokratlardandır. Bunlar terör örgütünü allayıp, pullayıp demokrasi diye, özgürlük diye, hak hukuk diye pazarlamaya çalışıyorlar.”
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