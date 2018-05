Tek projeleri Erdoğan’ı indirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortaya çıkan adayları, İP’e kiralanan 15 CHP’li vekili ve 4 muhalefet partisinin kurduğu İlkesiz İttifak’ı kasdederek “Demokrasi namus meselesidir. Bu ittifakların, bu adayların amaçları kesinlikle ülkeye derman olmak değildir” dedi.

DEMOKRASİ NAMUSTUR

Erdoğan restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı’nın açılış töreninde, kendisinin de bu çarşının esnaflarından olduğunu belirterek, çarşıya şarküteri ürünleri sattığını söyledi. İlklerin her zaman zor, her zaman sıkıntılı olduğunu belirten Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin tam bir demokrasi şöleni içinde geçmesinin sağlanacağını ifade etti. Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanı adayını açıklamakta, ittifak yapacağı partileri belirlemekte bu kadar zorlananlara bu millet, ülkenin yönetimini” ifadelerini, kalabalıkta bulunanlar “vermez” şeklinde tamamladı. Erdoğan, CHP’den Meral Akşener’in İP’ine kiralanan 15 vekil olayını hatırlatarak şunları söyledi: “Aman yarabbi. Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi? İşte bunları gördük. Şimdi bunu yapanlar bu milleti idare edeceğiz diyorlar. Sizden bu ülkeye fayda olmaz. Her şeyden önce demokrasi dürüstlüktür, demokrasi -evet- bir yerde namus meselesidir. Bu ittifakların, bu adayların amaçları kesinlikle ülkenin ve milletin dertlerine derman olmak değildir. Eğer böyle bir niyetleri olsaydı planlarıyla, projeleriyle, vizyonlarıyla, programlarıyla milletin karşısına çıkar, ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını, ne kadar zamanda yapacaklarını açıklarlardı. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Adayı’nı da Meclis’te nasıl işbirliği yapacağını da en başından ilan etmiş, yola koyulmuştur.”

TEK HEDEFLERİ ERDOĞAN

Seçim manifestosunu yarın, bir hafta sonra da Seçim Beyannamesi’ni açıklayacaklarını bildiren Erdoğan, muhalefete yüklenerek şunları söyledi: “Bunların tek bir amacı, millete söyleyebileceği tek bir projesi vardır o da Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmektir. Peki siz millete ne vadediyorsunuz? Ne yapacaksınız? Tüm milletimden rica ediyorum, muhalefette birileri karşılarına geçip kendilerinden oy istediğinde onlara şunu sorsunlar, siz ülkeye hangi büyük yatırımları yapacaksınız? Yavuz Sultan Selim Köprüsü mü yapacaksınız? Marmaray mı yapacaksınız? Avrasya Tüneli’ni mi yapacaksınız? Üçüncü Havalimanı’nı mı yapacaksınız? Osmangazi Köprüsü’nü mü yapacaksınız? Ne yapacaksınız, ne yapacaksınız, onu söyleyin.”

Bu zihniyetin maliyeti çok yüksek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinde İstanbul gibi bir hazine varken, devletin sırtının yere gelmeyeceğini, ancak İstanbul’un kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Bu şehrin 600 yıllık sahipleri olarak asırlar boyunca her köşesini nakış gibi işlediklerini belirten Erdoğan, şöyle dedi: “Cumhuriyet döneminde İstanbul’u hak ettiği özenle yönetemediğimizi de itiraf etmeliyiz. Bu felaketin sorumlusu Türkiye’yi ve İstanbul’u yönetme sorumluluğunu üstlenenlerin imkansızlıktan ziyade vizyonsuzluk kokan ihmalleridir... Milletimizin rahmetli Menderes ile yapmaya çalıştığı atılımın önünü darbelerle kesen bu zihniyetin ülkemize maliyeti çok ağırdı. Türkiye şu son 16 yılda yaptığı atılımı 2. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirebilseydi bugün dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktı.”