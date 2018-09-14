Tekbirlerimize kurşun sıktılar

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmada, Akıncı Üssü’nden havalanan uçakların bombalamasının yanı sıra darbe sanığı askerlerin ateş etmesi sonucu şehit düşenlerin yakınları ile saldırılarda yaralananlar, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu. Müşteki Arif Karagöz, Özel Harekat Başkanlığı’nda görevli polis memuru olduğunu, 15 Temmuz akşamı darbe girişiminde haberdar olunca görev yerine gittiğini söyledi.Darbecilerin kontrolündeki F16’dan atılan bombalar nedeniyle yaralandığını belirten Karagöz, darbe girişiminde yer alan herkesten şikayetçi olduğunu ifade etti.

DİRENMEK İÇİN HAZIRLIK

15 Temmuz gazisi Turgay Yaşar da özel harekat polisi olduğunu, darbe girişimine karşı mücadele etmek için Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı’na gittiğini anlattı. Darbeye karşı direnmek için hazırlık yaptıkları sırada uçakların bombalı saldırısına maruz kaldıklarını ifade eden Yaşar, “Bizim işimiz zaten hain ve terörist avlamak, devletim beni bunun için yetiştirdi. Darbe girişimi olmasaydı Şanlıurfa’ya PKK operasyonu için gidecektim ama o gün kısmetimize FETÖ çıktı. Bu hainler, karşımızda duramayacaklarını bildikleri için devletin F16’larını üzerimize gönderdiler. Hainlik yapanlardan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

İSTİKLAL MARŞI OKUDUK

Akıncı Üssü lojmanlar nizamiyesinde bir grup vatandaşla darbecileri protesto ettikleri sırada üzerlerine açılan ateş sonucu yaralanan Cafer Akın ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Darbe girişiminde yer almamaları için nizamiyedeki askerleri ikna etmeye çalıştıklarını anlatan Akın, bu çabalarına rağmen askerlerin kendilerini dikkate almadıklarını dile getirdi. Akın, “İstiklal Marşı okuyarak, tekbirler getirerek tepkimizi demokratik bir şekilde ortaya koyduk. Bize gösterdikleri çizgiyi geçmedik, bir taşkınlık yapmadık” diye konuştu.

Taşkınlık yapmadık askerleri tahrik etmedik