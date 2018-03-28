Tel Rıfat da temizleniyor

Afrin’i teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO güçleri, stratejik öneme sahip Tel Rıfat kasabasında da kontrolü sağladı. Tel Rıfat hamlesinin ardından haritalar değişti. Zeytin Dalı Harekatı,Tel Rıfat’ın alınmasıyla tamamlanacak.

TERÖRİSTLER TERK ETTİ

TSK ve ÖSO tarafından 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin merkezi, 6 beldesi ve yüzlerce köyde kontrolün sağlanmasının ardından gözler, Afrin ile Münbiç arasında yer alan stratejik öneme sahip Tel Rıfat kasabasına çevrildi. Afrin’in ardından yeni hedef olarak belirlenen ve 2 yılı aşkın süredir terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan Tel Rıfat’ı, dün geceden itibaren teröristler terk etti. Bu sabahtan itibaren Tel Rıfat’a giren ÖSO güçleri, teröristlerin kaçtığı kasabada direnişle karşılaşmayarak kontrolü sağladı.

MÜNBİÇ’E KAÇTILAR

Münbiç bölgesine giden teröristlerin terk ettiği Tel Rıfat’ta kontrolün sağlanmasının ardından TSK birlikleri tuzaklanmış patlayıcı arama, tarama ve imha çalışması başlattı. Harekat öncesinde Tel Rıfat’ın 1 kilometre doğusunda kalan Şeyh İsa ve Umm Havş adlı 2 köyü de ele geçiren TSK ve ÖSO güçlerinin Tel Rıfat’ta kontrolü sağlamasının ardından halk geri dönmeye başladı.

RUSYA İLE ANLAŞMA

Dün gece Rus ve Türk askeri heyetinin Tel Rıfat’ın güneyindeki Kafr Naya köyünde görüş alışverişinde bulunduğu iddia edildi. Yerel kaynaklara göre, Türk askeri heyetinin Rus askerlerle Tel Rıfat ve etrafındaki köyler konusunda anlaşmaya vardıkları, Şeyh İsa ve Umm Havş adlı 2 köye hava destekli operasyon düzenlediği aktarıldı.

2 YILDIR YPG’NİN ELİNDE

Tel Rıfat, Afrin’in 25 kilometre güneydoğusunda, 50 bin nüfusa sahip bir ilçe. Terör örgütü YPG/PKK, 2 yıl önce rejimin de desteğiyle bu ilçeyi ele geçirdi. Terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçan binlerce Tel Rıfatlı, Fırat Kalkanı bölgesine sığındı. Tel Rıfat’ın 1 kilometre uzağındaki Şeyh İsa Köyü de 2 yıldır teröristlerin kontrolünde.

TSK’YI DAVET ETMİŞTİ

Afrin’deki terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Zeytin Dalı Harekatı’yla topraklarının kurtarılması için bir araya gelmişti. Azez ile Siccu arasındaki Siccu Kavşağı Meydanında toplanan, ellerinde Türk ve ÖSO bayrağı taşıyan göstericiler, Zeytin Dalı Harekatı’nın Tel Rıfat’a genişletilmesi için çağrıda bulunmuştu.