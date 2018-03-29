Tel Rifat ve Minak’la can damarları kurutulacak

Terör örgütü YPG/PKK’nın iki yıl önce Afrin’den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat bölgesi ile örgüte silah ve mühimmatın ulaştırıldığı Minak Hava Üssü, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi ve güvenli bir alana dönüştürülmesi açısından kritik önem taşıyor. YPG/PKK’nın işgalinde bulunan Türkiye-Suriye sınırı yakınındaki Tel Rıfat, Halep’in merkezinden 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

120 BİN KİŞİ BULUNUYOR

Tel Rıfat’ta Suriye rejimi tarafından en son 2004’te gerçekleştirilen nüfus sayımına göre şehirde 20 bin 514 kişi yaşarken, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde bu sayının savaş alanından kaçanlarla 40 bini bulduğu tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi’nin Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Afrin bölgesinden 75 bin kişinin Tel Rıfat bölgesine göç ettiğine yönelik verisi de dikkate alındığında, halihazırda Tel Rıfat şehir merkezi ve mücavir alanında 90-120 bin kişinin bulunduğu ortaya çıkıyor.

Bu bölge nüfusu, büyük oranda Araplardan oluşuyor.

2016’DA İŞGAL EDİLDİ

Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından 2012 yazında Suriye rejim güçlerinin çekildiği Tel Rıfat şehri, aralarında Ceph-el Şamiye, Birinci Alay, Fetih Tugayı, Sukur el-Cebel, Festakim gibi grupların olduğu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının oluşturduğu bir yönetim tarafından idare edildi.Kasım 2013 ile Ocak 2014 arasında kısa bir süre terör örgütü DEAŞ’ın işgaline uğrayan şehir, ardından tekrar ÖSO’nun kontrolüne girdi. Suriye rejimi ve Rusya tarafından Halep’in kuşatılması sırasında yoğun bombardımanına maruz kalan Tel Rıfat, Şubat 2016’da terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından işgal edildi.

HALK TSK’YI BEKLİYOR

Terör örgütü YPG/PKK’nın Afrin’den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat’ta özellikle Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri lehinde, terör örgütü aleyhinde eylemler düzenleyen bölge halkı, şehrin terörden arındırılmasını istiyor. Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi ve güvenli bir alana dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda başta Minak Hava Üssü ve Tel Rıfat olmak üzere, Deyr Cemal ve Şeyh İsa’da kontrolün sağlanması büyük önem taşıyor.

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