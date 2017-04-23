Telekulakla Türkiye’yi rehin aldı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün(FETÖ) bu güne kadar yapmış olduğu yasadışı dinlemelerin tüm boyutuyla ele alındığı raporlar Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı yasadışı dinleme iddianamesinde yer aldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İsmet Afşar’ın kaleme aldığı iddianamede FETÖ’nün dinlemelerinin röntgeni çekildi.

Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede FETÖ’nün dinlemeleri nasıl yaptığı ve sonuçları çarpıcı bir şekilde anlatıldı. 40 şüpheli hakkında hazırlanan 270 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, tüm siyaset temsilci ve yöneticileri, İstihbarat birimlerinin yönetici ve çalışanları, Türk silahlı kuvvetleri komutan ve personelleri, yargı mensupları, gazeteci, işadamı, sanatçı ve esnaf gibi toplumun tüm kesimlerinden sayısız kişinin nasıl ve neden dinlendiğine yer verildi.

ÜÇ FARKLI KURUMDAN

İddianamede, Türkiye genelinde yasadışı dinlemeleri inceleyen Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği ile Hakimler Savcılar Yüksek (HSYK) müfettişlerince hazırlanan yüzlerce rapora yer verildi. Sadece Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı dinlemelerle ilgili 212 rapor düzenledi. Yasadışı dinlemelerin büyük bölümü 2006 ile 2014 yıllarında yapıldı.

40 İL ÜZERİNDEN...

FETÖ hâkimiyeti altındaki Emniyet Genel Müdürlüğü; istihbarat, organize ve terör birimleri ile 2014 yılına kadar Türkiye genelinde 40 il emniyet müdürlüğü ve emniyet genel müdürlüğü istihbarat daire başkanlığı üzerinden dinleme yaptı. Bu illerin başında ise Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana gibi iller geliyor.

KAÇ KİŞİ BELLİ DEĞİL

FETÖ’nün kendisine yönelik tasfiye sürecinin başlayacağını anlayınca Emniyet Karar Takip Sistemindeki tüm bilgileri sildiği belirtilen iddianamede, “örgüt “Programın yeni versiyonunu yüklüyoruz” diyerek bilgisayarlardaki kayıtlı telefon dinleme kararlarıyla ilgili bilgilerin tamamını silmiştir. Bu nedenle FETÖ, Emniyet ve TİB kadrolarının ülkede ne kadar telefonu dinlendiği kesin belli değildir. Emniyet İstihbarat Daire ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının log kayıtları silindiği için 2012 yılından önceki döneme ilişkin dinlemeler ile ilgili bütün bilgiler de silinmiştir” denildi. İşte iddianamede yer alan ve bu güne kadar yasadışı dinlemelerle ilgili hazırlanmış en kapsamlı raporlardan bazı bölümler.

TOPLUM KONTROLDE

Dinlemeler esnasında suçla ilgisi bulunmayan kişilerin özel hayatlarına dair (cinsel tercih, evlilik dışı ilişki, finansal konular vs) seslerin de kayıt altına alındı ve arşivlendi.. Dinlemelerle toplum kontrol altına alındı ve örgütün istediği bilgiler bu yolla temin edildi.

ÇAYCISI BİLE FETÖ’CÜ

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, TSK, MİT ve diğer kritik devlet kurumlarına sızdırdığı casusları vasıtasıyla, cemaate yönelik devlet kurumları ve devlet adamlarının düşüncelerini öğrenmek amaçlı başlayan bu faaliyet, zamanla bütün istihbari birimler üzerinden herkesin dinlendiği ve bilgilerinin usule aykırı toplandığı bir yapılanmaya dönüştü. FETÖ, emniyetin istihbarat, terör ve organize birimlerinde yuvalandı, buraların yöneticisi ve çaycısı bile bu örgütten seçildi. FETÖ teknik takip ve dinlemeye öncelikle cemaatten ayrılan ve ihanet edenlerle başladı. Daha sonra örgütün aldığı karar doğrultusunda il veya ilçenin ileri gelenleri, dernek-vakıf yöneticileri, kamu görevlileri, kanaat önderleri, işadamları, sanatçılar, cemaat faaliyetine engel olmaya çalışanlar da eklendi.

KRİPTOLU TELFONLAR

AK Parti, CHP, MHP ile diğer siyasi partilerden toplam 356 siyasî parti mensubu ve yönetici dinlendi. TÜBİTAK tarafından üretilen kriptolu telefonlar dinlendi, 31 farklı kriptolu telefondan 363 defa ses kaydı yapıldı, bu telefonlar 304 kez işlem gördü. Dinlenen kriptolu telefonların 7 adedinin başbakan yardımcısı ve danışmanları tarafından Başbakanlıkta, 2’sinin Genelkurmay Başkanlığında, 4’ünün Milli Güvenlik Kurulunda, 3’ünün MİT’te, 1’er adedinin Enerji, Milli Eğitim ve Dışişleri Bakanlığında, 12’sinin bilinmeyen kurumlarda kullanıldığı ve usulsüz şekilde dinlendikleri belirlendi.

MEDYA PATRONLARI

Merkez medyada örgüt menfaatleri ile çatışan yayınların engellenmesi, meşruiyet sorunu yaratacak algının önüne geçilebilmesi için medya patronları, gazete yöneticileri, köşe yazarları ve medya şirketlerinin santrallerine yönelik dinleme faaliyeti yürütüldü. Fuhuş yapanları dahi dinlemeye alındı, kişiler kusuru açıklanmakla tehdit edilerek intihara yönlendirildi. Fuhuş yaptıranlar, homoseksüel ilişkisi olanlar, tefecilik yapanlar ve gayrimeşru hayatı bulunanlar hedef seçildi.

İHALELER İÇİN ŞANTAJ