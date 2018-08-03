Temel Paşa Orgeneral

Beştepe’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılanüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü. 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general amiral bir üst rütbeye, 41 albay general amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süresi 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.

AY SONU GEÇERLİ

30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal Oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Yeni ve Sinan Yayla Korgeneralliğe, Tuğgeneral Levent Ergün, Mustafa Oğuz, Ercan Çorbacı Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

APOLETLERİ TAKTI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Afrin kahramanı 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için “30 Ağustos’ta ilk emekliye ayıracağım general o olacak. Senin apoletlerini sökeceğim” demişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğrayan İnce’nin apoletlerini sökerim tehditini savurduğu Temel Paşa Orgeneralliğe terfi ettirildi.

KUMPAS MAĞDURLARI

YAŞ’ta FETÖ mağdurları da terfi ettirildi. Mardin Nusaybin’de PKK’nın açtığı çukurların kapatılması ve teröristlerinn temizlenmesindeki operasyonda başarıyla görev yapan Tuğgeneral Levent Ergün bir üst rütbeye yükseltildi. Balyoz kumpasında mahkum edilen Ergün, beraat etmesinin ardından 2015’teki Şura’da generalliğe terfi etmişti.

SAT’TAN İKİ AMİRAL

Hava Kuvvetleri Komutanlığında tuğgeneralliğe terfi eden ilk dört isim pilot albaylardan oluştu. Söz konusu isimler arasında yer alan Hava Pilot Albay Tansel Çokuysal, “yuvaya dönüş” kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına dönen isimler arasında bulunuyordu. YAŞ kararları kapsamında SAT bünyesinden iki amiral çıktı. Albay Mustafa Turhan Ecevit ile Albay Ercan Kireçtepe’nin, SAT bünyesinden çıkan ilk amiraller olduğu ifade ediliyor. İki isim, FETÖ’nün kumpas davaları sonucu hapse girmişti. Ecevit ve Kireçtepe, “Poyrazköy Davası”nda hüküm giymiş, cezaevinde hapis yattıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat ederek üniformalarını giymişti. Kireçtepe, 1996’da Kardak kayalığına çıkıp buraya Türk bayrağı diken timde görev yapmıştı.

YAŞ’ta FETÖ darbe girişimi de tüm ayrıntılarıyla ele alındı. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda, ‘Çakmak Salonu’nda yapılan ‘toplantı ilk defa karargah dışında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da ilk kez katılırken eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’da ‘sivil’ olarak toplantıda yerini aldı.