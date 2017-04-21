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Terör baskısı olmayan ilk seçim

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 16 Nisan referandumunda Doğu ve Güneydoğu’daki “evet” oylarındaki artışı değerlendirdi.

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Sözen, “Bölgede yapılan operasyonların halkımıza cesaret ve güven aşıladığını , bölge halkı alınan güvenlik tedbirleri sayesinde 35 yıl aradan sonra ilk defa terör örgütlerinin baskısı altında kalmadan özgür iradelerini sandığa yansıtmışlardır” dedi.  Ziya Sözen, Star’a yaptığı açıklamada, “Bölge halkı Referandumda verdiği her oyla Teröre karşı yapılan operasyonları onaylamıştır. Kürtler ve Zazalar referanduma çok büyük destek vererek barışı, huzuru ve istikrarı onaylamışlardır. Terörün özellikle Hendek siyasetinde kendilerine yaptığı kötülüğün hesabını demokratik yollarla sormuşlardır” değerlendirmesi yaptı. Sözen sözlerine şöyle devam etti: 

35 YILDIR İLK KEZ

“Bölgede yapılan operasyonların halkımıza cesaret ve güven aşıladığını, bölge halkı alınan güvenlik tedbirleri sayesinde 35 yıl aradan sonra ilk defa Terör örgütlerinin baskısı altında kalmadan özgür iradelerini sandığa yansıtmışlardır. Bölge insanı yıllardır PKK’nın baskısı altında, silahların gölgesinde gerçek tercihlerini sandığa yansıtamamıştır.” l STAR ANKARA

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