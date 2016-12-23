Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasını toprağa gömeceğiz
“Ne işimiz var Suriye’de” diyenlere yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi: Kilis’e bomba düşünce ‘Neredesin hükümet’ diyorlar. Bomba atanların peşine düşünce ‘Dünyayı biz mi kurtaracağız’... Bu terör belasını toprağa gömeceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Aliağa’daki yüzer LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) terminali açılış töreninde yaptığı konuşmada “El-Bab heredeyse hallolmak üzere” dedi. Erdoğan açılışta şunları söyledi…
OYUNLARA GELMEYECEĞİZ: Dikkat ederseniz son yıllarda artan saldırılar hep istikrar ve güven iklimini zedelemeye yöneliktir. Türkiye’nin enerjisini ve dikkatini kalkınmadan, gelişmeden, yatırımdan uzaklaştırıp kısır gündemlere, güvenlik kaygılarına, belirsizliğe mahkum etmek isteyenlerin oyunlarına hiçbir zaman gelmedik, gelmeyeceğiz ve bu oyunları da deşifre ettik.
SAHİP ÇIKILACAK: Emin olun, 15 Temmuz’da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan Türk milleti, yine istikbalinin inşası için gayret gösteren, risk alan herkese de aynı şekilde sahip çıkacaktır.
Erdoğan, İzmir Tire’deki Sütaş Entegre Tesisleri’nin açılışında da bir konuşma yaptı. İşte o konuşmasından satırbaşları…
HESABIM VAR: İşte El-Bab’ta ne oldu, bini aşkın DEAŞ’lı orada öldürüldü. Şimdi bazıları akıl veriyor, ‘Bizim’ diyor, ‘Suriye’de ne işimiz var? Dünyayı biz mi kurtaracağız?’ Bizim dünyayı kurtarmak gibi bir derdimiz yok ama benim Kilisime, benim Gaziantebime saldıranlarla hesabım var. Bunlar ne akılsız adam. 56 tane benim vatandaşım Gaziantep’te şehit ediliyor, utanmadan, sıkılmadan ‘dünyayı biz mi kurtaracağız?’ diyor. Biz sabır, sabır, sabır dedik en sonunda girmek zorunda kaldık. Şu anda da işte El-Bab’a kadar inmiş vaziyetteyiz. Silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte orada çalışmaları sürdürüyor.
DERS VERMESİNLER: Diyorlar ki, ‘bu işin diplomatik yanının olması lazım.’ Olmadığını kim söylüyor sana, biz çevrede koalisyon güçleriyle beraberiz, çalışıyoruz, Rusya ile aynı şekilde, İran ile aynı şekilde. Bütün bunlarla görüşmek suretiyle bir taraftan da bunu yapıyoruz. Aynı şekilde Suudi Arabistan, aynı şekilde Katar, bütün bunlarla görüşerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize kimse diplomasi dersi vermesin, biz dersimizi iyi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz, zira bize dokunan hesabını iyi yapsın, dersini alır. Canımız acıyor, farkındayız ama onlara da gereğini yaparız.
Yıldırım: Teröre fırsat vermeyeceğiz
Törende Başbakan Binali Yıldırım da konuşma yaptı. Yıldırım, özetle şunları söyledi: “Türkiye’nin önü açıktır. Türkiye inşallah bölgede oyun kuran ülkelerin başında yer almaya devam edecek. Etkin politikasıyla ve kararlı duruşuyla bölgemizdeki dostlukları artıran düşmanlıkları azaltan politikasıyla gelecek güzel günlerin inşasında başrol oynayacaktır.”
TERÖRÜ TOPRAĞA GÖMECEĞİZ
(El-Bab Operasyonu) Hiç endişe etmeyin, bu terör belasını da evelallah toprağa gömeceğiz ve gömüyoruz. Şu anda El Bab, birileri kurusıkı atıyor, ‘Dünyayı biz mi kurtaracağız?’ diyor. Dünyayı kurtarma derdi değil bu. Kilis’e bomba düştüğü zaman ‘Neredesin hükümet, neredesin ey devlet?’ diyorsun. Kilis’e bomba atanların üzerine gittiğin zaman da bu sefer, ‘Dünyayı biz mi kurtaracağız?’ Bunlar ne saf insanlar. Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz ‘terörden arındırılmış güvenli bölge’ diye bir açıklamayı ta başından beri yaptık. Ama sabır sabır sabır, anlamadılar, o zaman dedik ‘Biz terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz.’ İşte şimdi El Bab, hamdolsun neredeyse hallolmak üzere ve Silahlı Kuvvetlerimiz, ÖSO ile beraber orayı da hallediyor.
Yılın fotoğraflarını seçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı. Haber kategorisinde Kayhan Özer’in, Yenikapı miting alanında gerçekleştirilen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nde çektiği aynı isimli fotoğrafa oy verdi. Yaşam kategorisinde, Cem Genco’nun, Suriye İdlib’de rejim güçlerince atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden Mamun Halit Nasır’ın 5 yaşındaki kızı Gözyaşı’nın, babasının tedavi edileceğini duyduğu andaki sevincini yansıtan “Gözyaşının babası için çağrısı karşılık buldu” adlı fotoğrafını tercih etti. Erdoğan, spor kategorisinde ise Bülent Doruk’un çektiği, Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş’in yaşadığı şampiyonluk sevinci anlatan “Şenol Güneş” fotoğrafına oy attı.
TİRE
Erdoğan, SÜTAŞ Entegre Tesisleri açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Milletimiz demokrasisine, özgürlüğüne, bayrağına, ezanına, devletine, toprağına göz dikenlere tarih boyunca izin vermemiştir” dedi.
KİRAZLI
Tire’den geçtiği Kirazlı’da da kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik verdiği mücadeleyi anlattı, “Büyük devlet böyle günlerde belli olur” dedi.
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