Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasını toprağa gömeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Aliağa’daki yüzer LNG (Sıvılaştırılmış doğalgaz) terminali açılış töreninde yaptığı konuşmada “El-Bab heredeyse hallolmak üzere” dedi. Erdoğan açılışta şunları söyledi…

OYUNLARA GELMEYECEĞİZ: Dikkat ederseniz son yıllarda artan saldırılar hep istikrar ve güven iklimini zedelemeye yöneliktir. Türkiye’nin enerjisini ve dikkatini kalkınmadan, gelişmeden, yatırımdan uzaklaştırıp kısır gündemlere, güvenlik kaygılarına, belirsizliğe mahkum etmek isteyenlerin oyunlarına hiçbir zaman gelmedik, gelmeyeceğiz ve bu oyunları da deşifre ettik.

SAHİP ÇIKILACAK: Emin olun, 15 Temmuz’da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan Türk milleti, yine istikbalinin inşası için gayret gösteren, risk alan herkese de aynı şekilde sahip çıkacaktır.

Erdoğan, İzmir Tire’deki Sütaş Entegre Tesisleri’nin açılışında da bir konuşma yaptı. İşte o konuşmasından satırbaşları…

HESABIM VAR: İşte El-Bab’ta ne oldu, bini aşkın DEAŞ’lı orada öldürüldü. Şimdi bazıları akıl veriyor, ‘Bizim’ diyor, ‘Suriye’de ne işimiz var? Dünyayı biz mi kurtaracağız?’ Bizim dünyayı kurtarmak gibi bir derdimiz yok ama benim Kilisime, benim Gaziantebime saldıranlarla hesabım var. Bunlar ne akılsız adam. 56 tane benim vatandaşım Gaziantep’te şehit ediliyor, utanmadan, sıkılmadan ‘dünyayı biz mi kurtaracağız?’ diyor. Biz sabır, sabır, sabır dedik en sonunda girmek zorunda kaldık. Şu anda da işte El-Bab’a kadar inmiş vaziyetteyiz. Silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte orada çalışmaları sürdürüyor.

DERS VERMESİNLER: Diyorlar ki, ‘bu işin diplomatik yanının olması lazım.’ Olmadığını kim söylüyor sana, biz çevrede koalisyon güçleriyle beraberiz, çalışıyoruz, Rusya ile aynı şekilde, İran ile aynı şekilde. Bütün bunlarla görüşmek suretiyle bir taraftan da bunu yapıyoruz. Aynı şekilde Suudi Arabistan, aynı şekilde Katar, bütün bunlarla görüşerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize kimse diplomasi dersi vermesin, biz dersimizi iyi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz, zira bize dokunan hesabını iyi yapsın, dersini alır. Canımız acıyor, farkındayız ama onlara da gereğini yaparız.