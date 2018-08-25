Terör bitti botan coştu

Siirt’te terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamına kavuşan vatandaşlar, bayram tatilinde Botan Vadisi’ne akın etti.

Sıcak havanın da etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar Botan Çayı’nda yüzerek serinlerken bazıları da mangal ve semaverde çay eşliğinde tatilin tadını çıkardı. Botan Çayı’ndaki ani su yükselmelerine karşı Siirt Valiliğince kurulan motorize ekipler de olumsuzluklara karşı vatandaşları sık sık uyardı. Vatandaşlardan Zeki Eren, terörün sona ermesiyle bölgeye huzurun geldiğini söyledi. Bayram tatili dolayısıyla Botan Vadisi’ni tercih ettiklerini belirten Eren “Eskiden buraya korkuyla gelen insanlar şu anda güvenle geliyor. Terörün bitmesiyle Botan Çayı’na gelip piknik yapıyoruz, yüzüyoruz” dedi. “Ülkemizin her yeri birbirinden güzeldir. Botan Çayı da ilimizin güzel yerlerinden. Buralara huzur geldiği için her zaman geliyoruz” diyen Eren, herkesi kentin bu doğal güzelliklerini görmeye davet ettiklerini söyledi.

BARIŞ VE HUZUR VAR

Nusret Aktaş da sıcak havaların da etkisiyle tatili Botan Vadisi’nde geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Bölgede huzur ve güven ortamının hâkim olduğunu ifade eden Aktaş “Çok şükür mutluyuz. Güzel ve ferah günler geçiriyoruz. Botan Çayı’na girip serinliyoruz. Herkesi de buraya davet ediyoruz” dedi. Tahir Şenyüz de sıcak geçen bayram tatilinde Botan Çayı’nı tercih ettiklerini ifade etti. Şenyüz, tatil dolayısıyla iş yerlerini kapattıklarını ve pikniğe geldiklerini belirterek “Botan suyu çok temizdir çok güzeldir. Eskiden hafta sonları geliyorduk. Şu anda bayram tatilinin her gününde geliyoruz” ifadesini kullandı.