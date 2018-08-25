Terör bitti botan coştu
Mehmetçik terörle anılan bölgeleri bir bir temizledi. Huzur gelen yerlerden biri de doğa harikas Botan Vadisi oldu. Vatandaşlar, kentin doğal güzelliklerinden Botan Vadisi’ni doldurarak bayram tatilinde gönüllerince eğlendi.
Siirt’te terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamına kavuşan vatandaşlar, bayram tatilinde Botan Vadisi’ne akın etti.
Sıcak havanın da etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar Botan Çayı’nda yüzerek serinlerken bazıları da mangal ve semaverde çay eşliğinde tatilin tadını çıkardı. Botan Çayı’ndaki ani su yükselmelerine karşı Siirt Valiliğince kurulan motorize ekipler de olumsuzluklara karşı vatandaşları sık sık uyardı. Vatandaşlardan Zeki Eren, terörün sona ermesiyle bölgeye huzurun geldiğini söyledi. Bayram tatili dolayısıyla Botan Vadisi’ni tercih ettiklerini belirten Eren “Eskiden buraya korkuyla gelen insanlar şu anda güvenle geliyor. Terörün bitmesiyle Botan Çayı’na gelip piknik yapıyoruz, yüzüyoruz” dedi. “Ülkemizin her yeri birbirinden güzeldir. Botan Çayı da ilimizin güzel yerlerinden. Buralara huzur geldiği için her zaman geliyoruz” diyen Eren, herkesi kentin bu doğal güzelliklerini görmeye davet ettiklerini söyledi.
BARIŞ VE HUZUR VAR
Nusret Aktaş da sıcak havaların da etkisiyle tatili Botan Vadisi’nde geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Bölgede huzur ve güven ortamının hâkim olduğunu ifade eden Aktaş “Çok şükür mutluyuz. Güzel ve ferah günler geçiriyoruz. Botan Çayı’na girip serinliyoruz. Herkesi de buraya davet ediyoruz” dedi. Tahir Şenyüz de sıcak geçen bayram tatilinde Botan Çayı’nı tercih ettiklerini ifade etti. Şenyüz, tatil dolayısıyla iş yerlerini kapattıklarını ve pikniğe geldiklerini belirterek “Botan suyu çok temizdir çok güzeldir. Eskiden hafta sonları geliyorduk. Şu anda bayram tatilinin her gününde geliyoruz” ifadesini kullandı.
2 bin 500 rakımda şenlik coşkusu
Bingöl Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği’nin (Tavz-Der) geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programının 5’incisi 2 bin 500 rakımlı Solhan ilçesi Tavus Yaylası’nda gerçekleştirildi. Şenlik havasında geçen etkinlikte halat çekme, gülle atma ve yumurta oyunlarının yanı sıra, 43 kurban kesiminin yapıldığı ve 1 tona yakın da ayranın tüketildiği bildirildi. Bayramlaşma programında konuşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Biz bu dağlarda, bu tabiatta silah sesleri duymak istemiyoruz, insanların neşeli faaliyetlerini görmek istiyoruz. Davul seslerini, şarkıları, türküleri duymak istiyoruz bu dağlarda” dedi.
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