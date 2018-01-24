Terör cephesi paramparça!..
ÖSO ve Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı’nda adeta destan yazıyor. Kısa sürede önüne kattığı teröristleri Afrin’e doğru kovalayan askerlerimiz, PKK/PYG’nin cephelerini paramparça yaptı.
- SELİM EFE ERDEM - İSTANBUL / LÜTFİ KAPLAN - ANKARA / KEMAL GÜMÜŞ - HATAY
TSK ve ÖSO’nun Afrin’i terör örgütü PKK/PYD işgalinden kurtarma harekatının 4’üncü gününde teröristlerin cepheleri darmadağın edildi. Teröristler, çareyi Doğu, Batı ve Kuzey’den ilerleyen güçlerin önünden kaçmakta buluyor. Zeytin Dalı Harekatı’nda Azez’den giren ÖSO ve komandolar Afrin’in doğusunda Azez cephesi harekatın 3’üncü günü dağılıp Burseya Dağı’nı ele geçirirken, Batı cephesi de harekatın 4’üncü gününde yarıldı. ÖSO ve TSK birlikleri Reyhanlı hattındaki Cinderes’e bağlı Hammam köyü ve çevresindeki tepeleri teröristlerden temizledi.
TERÖRİSTLER KAÇIYOR
Cinderes bölgesi, teröristlerin Reyhanlı’ya saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olmasının yanında, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda. Afrin’in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO birlikleri de adeta süpürme operasyonu yürütüyor. 10 PYD/PKK’lının gazaltına alındığı harekatta 25 terörist de öldürüldü. ÖSO ilerleyişi ile bölgeden kaçan PKK’lı sayısı 600’ü geçti.
AFRİN’DE İKİ ŞEHİT
Savaş uçaklarının bombardımana tuttuğu Raco bölgesindeki Ömer Uşağı köyü ve çevredeki beş stratejik tepe de teröristlerinden alındı. Buradaki çatışmalarda harekattaki ikinci şehidimizi verdik. Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) şehit oldu. Antalya’da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta’ya acı haber verildi. Öte yandan Afrin’in güneydoğusundan saldırmaya kalkan teröristler ise püskürtüldü. Dün akşam saatlerinde harekattan üçüncü acı haber geldi. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haber şehidin ailesine verildi.
DESTAN YAZIYORLAR
Harekatta göğüs göğüse çatışan komandolar kadar Afrin’deki terör yuvalarını bombalayan pilotlarda kahramanlık destanı yazıyor. Teröristlerin bir tüneldeki inine bomba bırakmak isteyen pilot, 20 metre kadar alçalarak tüneldeki hedefi vurdu. Afrin’deki teröristler bir dağın altını silah ve mühimmat deposu haline getirmişti.
Harekatta PYD/PKK’lı teröristlerden yüzlercesi öldürüldü.
260 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu, operasyonun ilk 4 gününde PKK/PYD’ye ağır darbe vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, etkisiz hale getirilen PKK/PYD ve DEAŞ’lı terörist sayısının en az 260 olduğunu açıkladı. Harekatın BM Sözleşmesi’nin 51. Maddesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapıldığı vurgulanan açıklamada, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı içinde operasyonun icra edildiği kaydedildi.
BİZİM İÇİN EĞİTİM
Tankçı bir askerin de “Gayet rahat olsun milletimiz. Biz hazırız, herkesin de morali yerinde, bizlerin de keyfi yerinde. Bu bizler için bir eğitim, bizler için operasyon değil eğitim” demesi dikkat çekti.
ALÇAKLAR, REYHANLI VE KİLİS’E ROKET ATTI
Terörö örgütü PKK/YPG’liler, Kilis ve Hatay/Reyhanlı’ya roket attı. Örgütün işgali altındaki Afrin’den ateşlenen roket, Reyhanlı ilçesinde zeytin bahçesine isabet etti. Kilis’e atılan roket ise Atatürk Mahallesi’nde üç katlı bir evin çatısına isabet etti. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda evin çatısında ve çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, saldırının ardından radar sistemleriyle yerini belirledikleri terörist mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.
AFRİN’İN BAĞLANTISI KESİLDİ
Afrin’in dünyaya bağlantısı da kesildi. İnternet bağlantısı kopan kentte radyo yayınları da kesildi.
PROFESYONEL HAREKAT!
Zeytin Dalı’ harekatına katılan birliklerin tamamı profesyonel askerden oluşuyor.
O FLAMA İNDİRİLDİ
- Birliklerin Afrin’e geçiş yaptığı Hatay ile Kilis sınırında, gece boyunca, top atışları yapıldı. Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütü mevzilerini ‘zırh delici toplar’ ile vurdu. Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü.
- ÖSO askerleri Afrin yolundaki köyleri tek tek temizlerken, teröristleri de gözaltına alıyor. Yakalanan PKK/PYD’lilerin üzerinden, örgüte ait belge ve kimliklerle, örgütün elebaşlarının fotoğrafları çıktı.
- Haseke’ye bağlı Resulayn’da teröristlerin Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine yönelik taciz ateşleri, gece de devam etti. Resulayn’daki binanın çatısına asılan terör örgütü YPG’nin flaması da ekiplerin operasyonuyla indirilirken, karşısında Türk bayrakları dalgalandırıldı.
- Mardin’in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD’lilerce açılan taciz ateşi açıldı. Terör örgütünün işgali altındaki Suriye’nin Kamışlı bölgesinden Demirtepe Hudut Karakolu’na açılan ateşe tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi.
- Suriye’de terörle mücadele operasyonları sürerken, TSK, Irak’ın kuzeyindeki teröristleri de ihmal etmiyor. Önceki gece Zap bölgesinde saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi. Harekatta teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.
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