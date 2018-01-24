Terör cephesi paramparça!..

TSK ve ÖSO’nun Afrin’i terör örgütü PKK/PYD işgalinden kurtarma harekatının 4’üncü gününde teröristlerin cepheleri darmadağın edildi. Teröristler, çareyi Doğu, Batı ve Kuzey’den ilerleyen güçlerin önünden kaçmakta buluyor. Zeytin Dalı Harekatı’nda Azez’den giren ÖSO ve komandolar Afrin’in doğusunda Azez cephesi harekatın 3’üncü günü dağılıp Burseya Dağı’nı ele geçirirken, Batı cephesi de harekatın 4’üncü gününde yarıldı. ÖSO ve TSK birlikleri Reyhanlı hattındaki Cinderes’e bağlı Hammam köyü ve çevresindeki tepeleri teröristlerden temizledi.

TERÖRİSTLER KAÇIYOR

Cinderes bölgesi, teröristlerin Reyhanlı’ya saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olmasının yanında, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda. Afrin’in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO birlikleri de adeta süpürme operasyonu yürütüyor. 10 PYD/PKK’lının gazaltına alındığı harekatta 25 terörist de öldürüldü. ÖSO ilerleyişi ile bölgeden kaçan PKK’lı sayısı 600’ü geçti.