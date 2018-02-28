Terör elebaşını serbest bıraktılar

MÜSLÜM İÇİN ÇEK MAHKEMESİNDEN SKANDAL KARAR

KELEPÇELİ GELDİ, ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ÇIKTI

Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslüm Çekya mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Bir konferansa katılmaki için geldiği Prag’da gözaltına alınan Salih Müslüm, dün mahkemeye elleri kelepçeli olarak getirildi. Gazetecilerin alınmadığı duruşma, yaklaşık 45 dakika sürdü. Türkiye’nin geçici tutuklanma talebi ve iade talebi kabul edilmeyerek, terör örgütü elebaşısı Müslüm serbest bırakıldı. Salih Müslüm, Merasim Sokak, Güvenpark patlamaları ile Ankara Vergi Dairesi’ne bombalı eylemlerin azmettiricisi olarak aranıyor. Türkiye’nin başına 4 milyon TL ödül koyduğu terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Müslim, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’, ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘tehlikeli maddeleri nakletme’ ile suçlanıyor.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Savcı tutuklama istedi, mahkeme serbest bıraktı. Çekya’ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız. Zaten kırmızı bülten de var gerekli takibatı yapacağız” dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, “Bu karar, teröre çok net bir destek kararıdır. Bu tür kararlar bizim için sürpriz değil. Çünkü AB üyesi ülkelerin bu konuda Türkiye’ye bakışları ve Türkiye aleyhine terör faaliyeti sürdürenlere yaklaşımları ortadadır. Terör örgütlerinin öldürdükleri Türk vatandaşı olursa ya da Müslüman olursa o zaman onları öldürenler terör örgütü sayılmıyor mu? Bir örgütün terör örgütü olarak kabul edilebilmesi için ille de AB üyesi ülkelerin ya da ABD’nin vatandaşlarından herhangi birine zarar vermesi şart mıdır?” diye sordu.

BU MU MÜCADELENİZ

Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı kararla ilgili basına yaptığı açıklamada, “Hiç beklemediğimiz bir karardı. Türkiye’de geçmiş yıllarda birçok terör eyleminde dahli bulunan Salih Müslüm’ün böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz” dedi. Bigalı, “Bu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesin aykırı bir karar oldu. Maalesef Çek mahkemesi, ikili ilişkimize, müttefiklik ilişkimize ters bir karar almıştır. Bu kararın ikili ilişkilere olumsuz yansımaları olabilir” dedi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Çek Mahkemesi, Salih Müslüm’ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir. Bu kararla Çekya, Avrupa’da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir” denildi.

HATA TELAFİ EDİLMELİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, “Çekya yargısından sözleşmelere, hukuka aykırı bir karar çıkmıştır. Konunun takipçisi olacağız. Muhataplarımızdan bu hatayı en kısa sürede telafi etmesini bekliyoruz. Bu elebaşı ve Türkiye’ye tehdit oluşturan bütün teröristlere karşı hukuki mücadele devam edecek. Türk yargısı daima enselerinde, peşlerinde olmaya devam edecektir” dedi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla Salih Müslüm’ün yakalanmasına yönelik bir karar verildiğini anımsatan Gül, bu kararın neticesinde Interpol üzerinden Kırmızı Bülten çıkarılmasıyla ilgili girişimlerin başlatıldığını anlattı.

ÇEKYA’YA NOTA

Teröristbaşı Salih Müslüm kendisini serbest bırakan mahkeme ile dalga geçercesine “Türkiye’nin yakalama kararını biliyordum ama ciddiye almadım” dedi. Çekya mahkemesinin skandal kararı üzerine Türkiye Çekya’ya nota verdi.