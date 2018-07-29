Terör kasasının Amerika'daki ini

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “para kasası” olarak bilinen Naksan Holding’in firari isimleri Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu’nun Amerika’daki lüks yaşamları görüntülendi. Firari Nakıboğlu ailesi üyeleri, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin ‘Bay Area’ bölgesinde San Mateo kentine bağlı Foster City semtinde, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki evde yaşıyor.

YAPAY ADALAR VAR

Lüks villaların bulunduğu semtte, San Francisco körfezine bağlanan ve üzerinde yapay adaların bulunduğu kanal yer alıyor. Nakıboğlu ailesi üzerine kayıtlı görünen lüks villa ise içerisindeki tekne ve kayıkların bulunduğu kanal manzarasını gören konumuyla dikkati çekiyor.

Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu’nun şu anda kaldıkları kanal manzaralı villalarından önce oturduğu tespit edilen konut ise Los Altos semtinde bulunurken, buranın değerinin de yaklaşık 5,5 milyon dolar olduğu öğrenildi. Firari Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu’nun, 7’si yatak odası olmak üzere 12 odası, 6 banyosu, 3 büyük terası ve geniş bahçesi bulunan iki katlı lüks villadan taşındıkları anlaşılıyor. Naksan Holding bünyesinde birçok alanda faaliyet gösterilen 51 şirkettin bir çoğunda tepe yönetici olan baba ve oğul, haklarındaki yargı sürecine rağmen bazı kaynakları yurt dışına kaçırdı.