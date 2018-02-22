 Terör konvoyu Afrin’e giremedi 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SURİYE’DEKİ KİRLİ OYUNA SERT ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye’deki “11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

- YERLİ SAVUNMA: Hani şu anda Afrin’de zırhlı taşıyıcılarımız var. Neredeyse bunların tamamına yakını bizim, yerli. Artık bizim silahlı insansız araçlarımız var. Yıllarca biz stratejik ortağımızdan bunları istedik, aldığımız cevap şuydu, ‘kongre müsaade etmiyor.’ Tamam da siz bunu başkalarına veriyorsunuz, ben senin stratejik ortağın değil miyim? Biz NATO’da beraber değil miyiz? Niye bize vermiyorsun? Şartları zorluyoruz ama vermiyor. ‘Olsa olsa biz size belli sürelerle bunu kiralayalım.’ Hani bizde bir söz var, ‘kötü komşu ev sahibi yapar’ diye. Bu kötü komşular, bizi en sonunda hamdolsun silahsız ve silahlı insansız hava aracı sahibi yaptılar.

- İNSANSIZ TANK: Şimdi daha iyiye, daha ileri taşıyacağız. Tank, yakabilirler. İçinde 5 şehidim. Ama şimdi öyle bir yere gelmemiz lazım ki biz, insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız.

- GENÇ NÜFUS: Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusu var. Bu durumu korumak için sıklıkla “en az üç çocuk” sözünü söylüyorum. Genç nüfusumuzun yaşlanmaması, ihtiyar hale gelmemesi lazım. Bu nedenle özellikle doğumlara büyük önem verilmeli.

- BATI BİTİYOR: Dün akşam Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile yemek yedim. İvanov “Batı bitiyor” dedi. Bunun nedenini sorduğumda İvanov “Nüfusu bitiyor, onun için. Yaşlı bir nüfus bundan sonra daha bir yere gidemez” karşılığını verdi. Bu yerinde bir tespit. Bizim bu nüfusun kadir kıymetini bilmemiz lazım.

- 1780 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Ülkemize yönelik pek çok iç ve dış tehdidi yerli ve milli üretim sayesinde başarıyla bertaraf ediyoruz. Afrin’de eğer biz birilerine muhtaç durumda olsaydık şu anda geldiğimiz konum bu olmayacaktı. Ama hamd olsun kimseye muhtaç olmadan kendi göbeğimizi kestik, yola çıktık. Bu sabah itibarıyla 1780 teröristi etkisiz hale getirdik.

- AFRİN’DEKİ KİRLİ OYUN: Türkiye’nin kendi silahı, zırhlı taşıyıcısı, tankı, topu olunca askerin de yüreği ve cesareti artıyor. İşte dün güneyden öyle bir çıkış yapmak istediler, toplarımız hemen anında gereğini yaptı. Silahlı insansız hava araçlarımız gereğini yaptı ve geri dönmek zorunda kaldılar. Mesele bu. Durmayacağız, yola devam edeceğiz. Önümüzde inşallah savunma sanayi, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere yerli ve milli ürünlerimizi tüm dünyaya daha fazla ihraç eder konuma da geleceğiz.

- 1 NUMARAYIZ: Türkiye insani ve kalkınma yardımlarıyla rakam bazında dünyada ikinci, milli gelire oranla da dünyada bir numaradır. Hamd olsun. Veren el alan elden üstündür. Şimdi Amerikalılar diyor ki ‘biz en çok yardımı yapan ülkeyiz’. Dedim ki ‘Sayın Trump öyle değil’. Yanımdaki OECD’nin raporunu çıkardım önüne koydum. Siz normalde birincisiniz, doğru. Ama bir de milli gelire oranla bir bak bakalım. Milli gelire oranla baktığın zaman Türkiye bir numara. Ölçüyü doğru koymamız lazım.

Erdoğan’dan Yavaşça’ya ‘geçmiş olsun’ dileği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan ve evinde istirahat eden bestekar ve devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Yavaşça’yı Maçka’daki evinde ziyaret etti. Erdoğan ve Yılmaz, “geçmiş olsun” dileklerini ilettikleri sanatçı ve eşi Ayten Yavaşça ile bir süre görüştü. Burada, Bilal Erdoğan, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp Yavaşça ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı, Yavaşça’ya “geçmiş olsun” dileklerini iletti, ayrıca Türk kültürüne ve müziğine katkılarından dolayı teşekkür etti.