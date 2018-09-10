Terör listesine 68 çizik atıldı
TSK, birçok kanlı eylemin faili bebek katillerini birer birer etkisiz hale getirdi. Eren Bülbül’ü ve 6 öğretmeni şehit eden hainler de bu listeye dâhil oldu. Yılbaşından bu yana PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi 68 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sivil asker ayrımı yapmadan PKK tarafından haince katledilen şehitlerin kanını yerde bırakmadı. TSK, 1 Ocak-8 Eylül arasındaki dokuz aylık bilançoyu açıkladı: İçişleri Bakanlığı’nın “Terörden Arananlar Listesi”nin kırmızı kategorisinde 12, mavi kategorisinde 4, yeşil kategorisinde 5, turuncu kategorisinde 7, gri kategorisinde 33 ve beyaz kategorisinde 7 olmak üzere 68 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi.
PANİK BAŞLADI
Güvenlik güçleri, Türkiye’nin barış ve huzurunu bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarla sivilleri katleden PKK’ya nefes aldırmıyor. TSK, terör örgütünün üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesindeki yoğun operasyonlar ile eli kanlı PKK’lıları köşeye sıkıştırdı. Katılımın azalması ve üst üste verilen çok sayıda kayıp örgütte paniğe neden oldu. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını sahaya sürdü. TSK, sahaya inen teröristleri tek tek etkisiz hale getirerek şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Dokuz ayda kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, gri ve beyaz kategoride 68 sözde üst düzey PKK/KCK yöneticisi etkisiz hale getirildi.
JETLER 11 HAİNİ ÖLDÜRDÜ
Siirt kırsalı ile Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap’ta Türk jetleri 11 teröristi öldürdü. Ağır kayıplar veren PKK’ya güvenlik güçleri yurt içi ve yurt dışında nefes aldırmıyor. Üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 teröriste yönelik yapılan hava harekâtını Genelkurmay Başkanlığı şu sözlerle duyurdu: Siirt kırsalıyla Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine dün (önceki gün) hava harekâtı düzenlendi. Harekât neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 11 terörist etkisiz hale getirildi.
20 YIL SONRA İNTİKAMI ALINDI
Irak’ın kuzeyinde 1998 yılında operasyon esnasında jandarmaya ait “Sikorsky” helikopterinin düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili “kırmızı” kategoride aranan “Welat Gever” kod adlı Sefer Açar, Bitlis’te 28 Haziran’da düzenlenen operasyonda öldürüldü. 20 yıl sonra etkisiz hale getirilen Açar’ın üstünden çıkan, 1998’de tedavülde olan 500 bin liranın üzerinde “Herko’da düşürülen helikopterin pilotunun parasıdır. 11-27-1998” şeklinde not alındığı ve olayın “hatırası” olarak saklandığı belirlendi.
LİTERATÜRE GİRDİ
Yurt dışında etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki ilk terörist 15 Ağustos’ta literatüre giren operasyonla öldürülen sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve sözde KCK Sincar eyalet sorumlusu “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden oldu. Kırmızı kategoride aranan teröristlerden, 25 yıldır bölücü terör örgütünün dağ yapılanmasındaki sözde “Dersim” saha sorumlusu, “Atakan Mahir” kod adlı İbrahim Çoban da 11 Ağustos’ta Tunceli’deki operasyonda öldürüldü. Birçok terör olayının planlayıcısı olan terörist Çoban’ın, Tunceli’de 6 öğretmen ve 2 güvenlik korucusu ile Tokat’ta 7 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarına karıştığı belirlendi.
EREN’İN KATİLİYDİ
19 Ağustos’ta etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki terörist “Türk Tarık” kod adlı Barış Öner’in bir astsubay ve bir uzman çavuşun şehit edilmesi olaylarının faili olduğu saptandı. Trabzon’un Maçka ilçesinde Ağustos 2017’de çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden, kırmızı kategoride aranan PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu “Zeynel” kod adlı Mehmet Yakışır, 15 Temmuz’da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. TSK, şehit Eren Bülbül’ün kanını yerde bırakmadı. Gri kategoride yer alan “Şahin Zaza” kod adlı Ahmet Dorak’ın, 4’ü asker 5 güvenlik personelinin şehit düştüğü saldırıların faili olduğu belirlendi.
Komandolar İdlib sınırına gönderildi
Kilis’ten Suriye’nin İdlib sınırına otobüslerle komando sevk edildi. Doğu illerinden gelen komando birlikleri, İdlib sınırına sevk edildi. Uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komandoların otobüslerle İdlib sınırına sevkiyatı sürüyor.
12 GÖZLEM NOKTASI
TSK, Suriye’nin İdlib ilinde Astana anlaşmaları kapsamında 12 gözlem noktası kurdu. Türkiye-Suriye sınırında en uzak gözlem noktası, yaklaşık 88 kilometre içerde bulunan Hama kırsalındaki Tel es Savvan’da kurulan 9 numaralı nokta. İdlib’in güneybatısında Zeytinlik bölgesindeki 12 numaralı gözlem noktası ise sınıra yaklaşık 500 metre mesafede olmasıyla en yakın nokta konumunda.
Yaylacılara uyarı PKK’yı aç bırakın
İçişleri Bakanlığı, yürütülen başarılı operasyonlarla nefes dahi alamayan terör örgütü üyelerinin yiyecek sıkıntısı çekmesi üzerine yaylacıları uyardı.
SU BİLE BIRAKMAYIN
Bakanlık, terör örgütünün kış yapılanmasını önlemek için yayla sezonunu bitiren vatandaşlardan terör örgütü mensupları tarafından alınabilecek yaşam malzemelerini evlerinde bırakmamalarını istedi. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 32 il valiliklerine Bakan Süleyman Soylu imzalı “Güvenlik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Yayla evlerinde PKK’lılara “içecek su dahi bırakmayın” denildi. Jendarma 2017’de 166 ton yaşam malzemesi ele geçirmişti.
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