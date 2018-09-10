Terör listesine 68 çizik atıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sivil asker ayrımı yapmadan PKK tarafından haince katledilen şehitlerin kanını yerde bırakmadı. TSK, 1 Ocak-8 Eylül arasındaki dokuz aylık bilançoyu açıkladı: İçişleri Bakanlığı’nın “Terörden Arananlar Listesi”nin kırmızı kategorisinde 12, mavi kategorisinde 4, yeşil kategorisinde 5, turuncu kategorisinde 7, gri kategorisinde 33 ve beyaz kategorisinde 7 olmak üzere 68 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi.

PANİK BAŞLADI

Güvenlik güçleri, Türkiye’nin barış ve huzurunu bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarla sivilleri katleden PKK’ya nefes aldırmıyor. TSK, terör örgütünün üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle sınır ötesindeki yoğun operasyonlar ile eli kanlı PKK’lıları köşeye sıkıştırdı. Katılımın azalması ve üst üste verilen çok sayıda kayıp örgütte paniğe neden oldu. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını sahaya sürdü. TSK, sahaya inen teröristleri tek tek etkisiz hale getirerek şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Dokuz ayda kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, gri ve beyaz kategoride 68 sözde üst düzey PKK/KCK yöneticisi etkisiz hale getirildi.