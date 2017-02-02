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Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Başbakan Yıldırım, 'Terör sadece Almanya'nın, Türkiye'nin meselesi değil. Dünyanın başının belasıdır. Dolayısıyla DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur diye düşünüyorum.' dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.

Başbakan Yıldırım, görüşmenin ardından Almanya Başbakanı Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Terör sadece Almanya'nın, Türkiye'nin meselesi değil. Dünyanın başının belasıdır. Amerika için de çok büyük tehdittir. El-Kaide'den en büyük bedel ödeyen Amerika'dır. Dolayısıyla DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur diye düşünüyorum." diye konuştu.  

 

 

 

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Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

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