Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP'den Barzani'ye 'yanınızdayız' mesaj

Korsan koridorun Suriye ayağında görev verilen PKK-PYD’nin Türkiye’deki siyasi uzantısı HDP’nin resmi sözcüsü Osman Baydemir, Irak Meclisi’nce görevden alınan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’i telefonla arayarak ‘yanınızdayız’ dedi. HDP’nin süreç ilerledikçe Türkiye’nin Barzani karşıtı girişimlerini engelleme adına miting, gösteri tarzında provokatif eylemlerde bulunacağı Erbil yönetimine iletildi. Kerkük Valisi Kerim ise Baydemir’in destek açıklamasını sosyal medya hesabında doğruladı. HDP yönetimi Suriye’de PKK, Kuzey Irak’ta ise Barzani eliyle Akdeniz’e ulaşması planlanan terör koridorunun en önemli adımı olarak gösterilen 25 Eylül Referandumu konusunda Türkiye’nin yaptırım ya da müdahele gibi yollara başvurması durumunda İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Mersin gibi illerde mitingler düzenlemeyi planlıyor. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, Habur’da insan koridoru oluşturmayı, bölgeye binlerce sivil sevk etmeyi hedefliyor.

YİNE HADDİNİ AŞTI

Bu arada Necmeddin Kerim’in azledilme kararını oylayan Kerkük İl Meclisi, Arap ve Türkmen üyelerin boykot ettiği oturumda Irak Meclisi’nin azil kararını reddetti. KYB’li Kerim ise Kerkük’teki ‘Evet’ mitinginde konuştu, kadim Türk yurdunun Kürdistan’a ait olduğunu öne sürdü. (Yeni Şafak)