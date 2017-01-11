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Terör örgütü propagandası yapan öğretmen tutuklandı

Kırşehir Değirmenkaşı köyünde görevli bir öğretmen sosyal medyadan terör örgütü PKK’yı övücü paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

  • İHA
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Köyde görevli öğretmen F.A.K. sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’yı övücü paylaşımları nedeni ile polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden PKK’yı övme, PKK’yı övücü paylaşımlar bulundurma gerekçesi ile öğretmen, alınan ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye sevk edilen öğretmen F.A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak E-Tipi Cezaevine gönderildi.

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