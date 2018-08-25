Terör sevici komşu

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı´nın İltica Hizmetleri verilerine göre, darbe öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica talebinde bulunurken, hain darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189’a çıktı. 15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulundu.

38 KAT ARTTI

Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulunanların sayısı, 2017 ve 2018’de ise dikkat çekici rakamlara ulaştı. 2017 yılında bin 827, 2018 yılının Ocak- Temmuz döneminde ise Yunanistan’a kaçan bin 839 Türk vatandaşı, iltica için başvuruda bulundu. Sadece bu yılın Temmuz ayında 687 kişi iltica talebinde bulundu. Bu sayıyla birlikte 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından iltica başvurusu 38 kat arttı.

550’Sİ YAKALANDI

Öte yandan İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, darbe girişimi sonrası polisin aldığı önlemler nedeniyle darbecilerin ülkeden çıkışları engellendi. 2 yılda FETÖ/PDY’den arama kararı olan 550 kişi gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. 7 binden fazla kişi hakkında polis tarafından işlem yapıldı ve bu kişilerin pasaportlarına el konuldu. Haklarında işlem yapılanların büyük çoğunluğu yurt dışına çıkmak isteyenlerden oluştu. 5 bin kişi yurt dışına çıkmak isterken haklarında FETÖ/PDY’den işlem yapılarak bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına izin verilmedi.

HDP’Lİ VEKİL KAÇTI

Yunanistan’ın teröristlere karşı dostane tavrı nedeniyle, FETÖ’cülerin ardından HDP’li siyasiler de yönünü bu ülkeye çevirdi. HDP’nin eski Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 4 Kasım 2016’da tutuklandıktan 2 ay sonra yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Leyla Birlik’in, terör yandaşlarının ‘kurtuluş’ olarak gördüğü Yunanistan’a yasa dışı yollardan kaçtığı ortaya çıktı. Yunanlı yetkililer tarafında yakalanıp Dedeağaç Polis Merkezi’nde gözaltında tutulan ve buradan Geri Gönderme Merkezi’ne yollanacağı belirtilen HDP’li eski vekilin iltica talebinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.