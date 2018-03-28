Terör sevicilere sahip çıktı

CHP’nin TBMM Grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin şehitlerini anan öğrencilere saldıran terör örgütü yandaşlarına polisin müdahalesine tepki gösterdi. Türkiye’yi hedef alan ve terör örgütü PYD/PKK’nın sözcülüğünü yapan bu göstericilere polisin müdahalesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, üniversitelerin adeta ‘terör propagandası’ dahil her türlü düşüncenin konuşulabileceği yer olması gerektiğini ve polisin değil üniversite yönetiminin devreye girmesinin gerektiğini iddia etti.

HALA ‘NE İŞİMİZ VAR’ DİYOR

AFRİN’E yapılan harekatla ilgili kendilerine yapılan eleştirileri hatırlatan Kılıçdaroğlu, hava desteği sağlanmadan girilmesinin doğru olmadığını söylediklerini savundu. Kılıçdaroğlu, Afrin zaferine rağmen yine “Elli sefer söyledim; Ortadoğu bataklığında sizin ne işiniz var? ‘Niye silah gönderiyorsunuz’ dedik” diye konuştu. CHP Genel Başkan olduğu dönemden bu yana sayısız sandık hezimetine uğrayan Kılıçdaroğlu, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden partisinin zaferle çıkacağını iddia ederek “Az kaldı 2019 devrimine” dedi.